El irónico comentario de Novaresio por la elección de Victoria Tolosa Paz para Desarrollo Social: “No se gobierna con los amigos”

En un fin de semana en el que hubo varias renuncias en el Gabinete nacional —y en el que comenzaron a circular varios nombres como posibles reemplazos—, Luis Novaresio no pudo evitar hablar del tema y realizar un irónico comentario al respecto. “¿Es un acto de amistad?”, dijo de forma sarcástica ante la posibilidad de que la diputada Victoria Tolosa Paz ocupe el máximo cargo del ministerio de Desarrollo Social.

Este lunes, durante el pase del noticiero 8.30 AM (LN+), que conducen Luis Majul y Marina Calabró, con el programa Buen día nación (LN+), de Novaresio, los periodistas comenzaron a analizar los nombres de los sucesores para tres ministerios tras las renuncias de Elizabeth Gómez Alcorta (extitular de la cartera de Mujeres; y la confirmación de la salida de Claudio Moroni (exministro Trabajo) y Juan Zabaleta (quien estaba al frente de Desarrollo Social).

El irónico comentario de Novaresio sobre la posible asunción de Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social

Ante la posibilidad de que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz asumiera en la cartera de Desarrollo Social, Novaresio no dudó en plantear: “¿Qué es? ¿Un acto de amistad?”. Luego, con cara de incrédulo y ánimos de mostrar su sorpresa, se preguntó: “¿O es una convicción técnica de que ella puede hacerlo?”.

Ante las interrogantes abiertas, Majul respondió: “Lo que informan desde el Gobierno es que es un acto de lealtad y confianza”. Perplejo ante la situación, Novaresio continuó con su planteo y, mirando a la cámara, se dirigió al Gobierno: “No se gobierna con los amigos, quiero decirles, por las dudas”. Para continuar su explicación, siguió: “Los amigos te garantizan una buena oreja, en algunos casos. Nada más”.

Ante la mirada de Calabró y Majul, que asentían con la cabeza, el conductor de Buen día nación, cuestionó la decisión del presidente: “¿Vas a nombrar en la peor crisis social argentina a una inexperta? ¿Qué manejo tiene Tolosa Paz, técnicamente? Lo digo en serio”.

Rápidamente, Majul aprovechó para enumerar la experiencia en el área que tuvo la diputada. “Te van a decir que estuvo en la Mesa del Hambre”, afirmó en referencia a su rol como coordinadora del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, cuya reunión del 20 de diciembre de 2019 fue muy famosa porque participaron —además de Tolosa Paz, el presidente Fernández y el entonces ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo— Estela de Carlotto, Marcelo Tinelli; la cocinera Narda Lepes; el escritor Martín Caparrós; Sonia Alesso (Ctera); la exsenadora Hilda “Chiche” Duhalde; Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA); el exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el monseñor Carlos Tissera (Cáritas); y Sergio Massa en su rol de presidente de la Cámara de Diputados.

El encuentro de la Mesa del Hambre, en diciembre de 2019 Presidencia

Luego de que Majul recordara el rol de Tolosa Paz en la Mesa del Hambre, Novaresio agregó, de forma irónica: “Un éxito”. En el mismo tono, Calabró indicó: “Si se trata de armar un currículum, yo como antecedente, lo obviaría”.

Majul no se quedó atrás e insistió: “Formó parte de un área de Desarrollo Social antes de asumir como candidata a diputada nacional”. Haciendo alusión a que su papel en dicho espacio no fue trascendental, Novaresio apuntó: “Sí, presidenta del Consejo ‘no me acuerdo el nombre’. No sabemos qué hizo”.

Restándole contundencia a la posible asunción de Tolosa Paz como ministra, Majul explicó: “Otra cosa que dicen, está bien como descripción, es que ya está tan compartimentado Desarrollo Social, que no es tan relevante quién va. Aunque yo creo que sí”. “Sobre todo en términos de caja, que ya está dividida, entonces no le estás dando un poder especial”, añadió Calabró.

Luego de escuchar a sus colegas, y para completar su planteo original, Novaresio terminó: “Entonces... ¿[Cuál es tu] talento para ser ministra de Desarrollo? Amiga”.

LA NACION