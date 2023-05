El sentido mensaje de Luis Novaresio a Matías Bagnato tras la muerte del asesino de su familia

escuchar

Este lunes durante el pase habitual entre Marina Calabró y Luis Novaresio, el conductor de Buen día Nación (LN+), se refirió a la reciente muerte de Fructuoso Álvarez González, quien en 1994 se convirtió en autor de la conocida “Masacre de Flores”, en donde la mayoría del clan familiar Bagnato y un amigo cercano fueron asesinados por él. En este marco, el periodista mostró su indignación tras las constantes amenazas que Matías, el único sobreviviente, recibió durante años desde la cárcel, además de las irregularidades del sistema Judicial y Penal que se cometieron tras la sentencia del criminal.

La indignación de Luis Novaresio tras la muerte de Fructuoso Álvarez González

En el cierre de 8AM, Calabró le dio la bienvenida a Novaresio, quien luego de dar su saludo por el Día del Trabajador, se refirió al único sobreviviente de la masacre. “Tengo la suerte de conocer a Matías Bagnato. Es un pibe fuera de serie al que el Estado nunca le pidió disculpas, y que logró entre él y tantísimas víctimas, familiares de víctimas, lograr que en la provincia de Buenos Aires pudieran intervenir en el proceso, porque ni siquiera podían tener una tercería, y él lo consiguió”, manifestó.

“No le comunicaban ni siquiera cuándo lo liberaban. También hay que recordar a los jueces de Ejecución Penal, porque está bueno lo que vos estás diciendo. Durante el proceso tenés dos jueces, el que instruye la causa, el tribunal que condena, y después el juez de ejecución, que es el que controla la pena. Los jueces de ejecución que no lo llamaban siquiera a Matías, él se enteraba porque tenía amigos dentro del Tribunal, que el tipo pedía salir. ¿Se acuerdan cuando quería ir a España porque decía que era ciudadano español?”, agregó Novaresio.

El descargo en Twitter de Matías Bagnato tras la muerte de Fructuoso Álvarez González (Fuente: Twitter)

Sobre su crítica a los jueces de la causa, el conductor de Buen día Nación recordó el momento en que la Justicia argentina permitió extraditar a Álvarez González a España para continuar con su condena allí, en marzo de 2004. “En 2008, España lo libera pesando sobre él una perpetua; y logran recapturarlo en 2011 justamente agarrándose de que seguía amenazando de muerte a la familia de Matías, a Matías y a su abuelita. ¿Pero viste cuánto mal? O sea, fijate el desconcepto, un tipo condenado a perpetua que lo liberaron entre el 95 y el 2008″, remarcó Novaresio.

En su reflexión acerca de la manera en la que la Justicia se manejó con el caso, el periodista se preguntó: “¿Cuál es el delito que yo tengo que cometer en la República Argentina para no salir nunca más de la cárcel?”. En ese instante Calabró contestó: “Tenés un Robledo Puch”. “¿Y cuántos más además Robledo Puch es el que no tiene puerta giratoria? O sea no hay en el Código Penal argentino la prisión o la reclusión perpetua”, replicó el conductor.

Al cierre, Novaresio insistió: “Álvarez González los amenazó antes de matarlos y después de que los mató y lo condenaron, siguió amenazando a la única persona que había logrado sobrevivir a la masacre que él perpetró (Matías). Insisto, nadie le pidió disculpas”. “Me acuerdo que se hizo un acto lanzando esta agrupación de los familiares pidiendo por la intervención en el proceso penal y ese día fuimos a una plaza donde se hizo el acto y me dijo: ‘Che me volvió a amenazar el tipo hoy’. Te da escalofríos”, sentenció.

