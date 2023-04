Juan Carlos de Pablo, tras la disparada del dólar blue: “Si esto desbarranca, no hay tasa que alcance en una huida hacia el dólar”

escuchar

Este miércoles al mediodía, cuando el dólar blue llegó a una cotización en la city porteña de $421, Luis Novaresio entrevistó en LN+ a Juan Carlos de Pablo para tratar de entender el panorama de la economía argentina con la moneda estadounidense paralela en esos valores récord. El economista se refirió a lo que podría pasar en el futuro si la situación económica “desbarranca”, según sus palabras: “No va a haber tasa que alcance para frenar una huida hacia el dólar”.

De Pablo habló con Novaresio y el equipo de Buen día Nación desde Mar del Plata. La primera pregunta que le hizo el conductor del ciclo fue: “¿Me das un panorama de lo que está pasando con este termómetro tan argentino que es el dólar?”.

La mirada de Juan Carlos de Pablo con el dólar blue a $421

Entonces, el economista respondió: “Suponete que me hubieras llamado hace dos días y me hubieras dicho: ‘¿Usted cómo ve el dólar dentro de dos días?’. No tengo la menor idea, pero me hubiera sorprendido, como creo que se sorprendió todo el mundo. Moraleja: no podemos hacer, mi querido Luis, una teoría de los últimos diez minutos, los próximos dos días o lo que sea”.

“De cualquier manera -continuó De Pablo- tengo que decir que es un número nominal. Estamos en un país donde la tasa de inflación es de 7 por ciento por mes. Lo que resulta extraño y lo que habría que explicar es que algo no se mueva en términos nominales, siendo un precio libre, ¿no?”.

El dólar, un tema central en la economía argentina Jonathan Borba / Unsplash

En la misma línea del economista, Novaresio hizo una pregunta reflexiva en relación al dólar: “¿Por qué no se movería como un producto más que tiene como los demás oferta y demanda?”. “Pero porque tiene oferta y demanda todos los santos días y hay miles de personas que hacen transacciones por las razones más diversas. Capaz que también hay un comportamiento de manada, vaya uno a saber”, respondió De Pablo.

Entonces intervino Francisco Olivera, periodista de Buen día Nación, para decir: “Mañana hay una reunión en el Banco Central para ver qué hacen con la tasa ¿Estás viendo que están trabajando coordinadamente, con el Ministro de Economía? ¿Ves algo que pueda pasar?”

“No tengo la menor idea”, respondió el economista, que de inmediato añadió: “Ahora, ciertamente la alternativa de alguien que está pensando qué hago con pesos o dólares es la tasa esperable de devaluación por un lado y la tasa de interés en pesos por el otro”.

Luego, el economista lanzó su intuición de lo que podría pasar en el futuro: “La historia dice una cosa dramática que es la siguiente: si, Dios no lo permita, no hago pronósticos, esto desbarranca y va hacia una híper, no hay tasa que alcance en una huida hacia el dólar. Punto. Entonces, pueden estar viendo qué hacen, pero si esto vuela por el aire no hay tasa a la cual vas a convencer al argentino de que no compre dólares”.

“Las herramientas son muy escasas”, acotó Olivera.

“Efectivamente”, respondió De Pablo, y agregó un análisis de político: “Vamos de lo general a lo particular. Tenemos, en un país presidencialista y personalista como este, un presidente que no existe, una vice que no existe, un ministro de Economía que ayer se corrió la bola de que se iba. Tener que hacer política económica en estas condiciones, cuando alguien dice: ‘Van a intentar llegar’, esto es casi un milagro”.

“Si hoy el Presidente tiene que ir a la góndola del supermercado a ver con quién reemplaza a (Sergio) Massa (ministro de Economía), va a tener un flor de problema”, aseveró el economista.

Luego de aclarar que, en lo que viene en economía, “no se puede descartar nada”, De Pablo dijo: “La gente me dice: ‘¿Qué cree que va a hacer el ministro de Economía?’. Ni él sabe. Esto se hace día a día, hora a hora”.

Sobre el final, De Pablo dedicó una reflexión para la oposición al gobierno nacional: “Yo escucho a miembros de la oposición que dicen: ‘Ojalá le reviente (la economía) a este gobierno, porque entonces se pueden hacer ajustes’. No. Si, Dios no lo permita y repito que no hago pronósticos, tenés una híper, entregan el poder antes, es lo que dice la historia. A María Estela Martínez de Perón la rajaron los militares y (Raúl) Alfonsín entregó el gobierno el 8 de julio en lugar del 10 de diciembre”.

Vale aclarar que el miércoles por la tarde, el dólar blue había alcanzado la cotización de $423 para la venta. Es decir, dos pesos más de lo que valía durante la charla de De Pablo y el equipo de Buen día Nación.

