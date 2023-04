La tajante advertencia de Luis Novaresio ante una posible candidatura de Sergio Massa: “Ya nos dimos cuenta”

escuchar

Luis Novaresio cuestionó este lunes la idea que deslizaron desde la Casa Rosada y el ministerio de Economía sobre el futuro electoral del oficialismo, según el cual si la inflación baja al menos un punto en el mes de mayo, las aspiraciones presidenciales de Sergio Massa podrían renovarse y tomar mayor fuerza.

“Si abril empieza a dar datos positivos en la economía, podemos tener un mayo que cambie la tendencia”, dijeron a LA NACIÓN fuentes oficiales en relación al último número de la inflación de marzo, que se conocerá este viernes y sobre el cual no pareciera haber esperanzas de que se ubique por debajo del 7 %.

“No subestimen a la gente”, sentenció Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul con Marina Calabró y Débora Plager por la pantalla de LN+. “No subestimen, ya nos dimos cuenta”, añadió el periodista.

“Está claro que el kirchnerismo está muy golpeado. En las encuestas, la imagen y el rechazo contra Axel Kicillof, Fernando Espinosa, Sergio Berni y Cristina Kirchner, pareciera que están todos en la misma bolsa”, consideró Majul, y Novaresio agregó: “Y es que son lo mismo. De otra forma, está el operativo de Cristina Kirchner que escribe una carta y parece que se despega del Gobierno, o de Wado de Pedro diciendo tal cosa para despegarse del Gobierno, ¡Y es el ministro del Interior! ¡Y es la vicepresidenta de la Nación!”.

Sergio Massa durante los anuncios

“Ya están diciendo que si la inflación en mayo baja a 6.2 %, por ahí Sergio Massa va como candidato”, dijo Majul. En este punto, el conductor del ciclo +Entrevistas tuvo una tajante reacción: “No subestimen a la gente, ya nos dimos cuenta. Pronosticaron que la inflación iba a ser de 3%. Si el gerente de Recursos Humanos de una Pyme, pifia como pifió Massa, ya está buscando trabajo. Che, en serio no subestimen a la gente”.

Sobre el final, Calabró recordó que la insistencia por la candidatura presidencial de Massa tiene relación con la falta de otra oferta más sólida dentro del oficialista Frente de Todos. “Mirá lo que serán los demás candidatos, que un ministro que tiene una inflación por arriba del 7% tiene algún tipo de aspiración presidencial”, concluyó.

Diego Bossio: “Veo una situación muy frágil”

El exdirector de la Anses durante la gestión de Cristina Kirchner como presidenta, Diego Bossio, dijo a LA NACION que el país tiene una anemia muy grande de crecimiento y que el PBI per cápita no solo no crece desde 2011, sino que está por debajo del de ese año.

Diego Bossio Alejandro Guyot

El economista forma parte de un espacio peronista opositor, que incluye al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al salteño Juan Manuel Urtubey y al exministro de Transporte Florencio Randazzo.

“Somos el país que más crisis tuvo desde 1960 a la fecha, con 17 crisis económicas. Nos sigue la República Popular del Congo. Es un país que tiene una anemia muy grande de crecimiento, que ha retrocedido muy fuerte. Hace pocos días, leía una carta de La Cámpora que decía “Distribuir para crecer”. Creo que está mal la causalidad. La Argentina tiene que darse un debate profundo de cómo volver a crecer”, consideró Bossio.

