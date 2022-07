El sketch con el que Pablo Rossi explicó la suba del dólar blue

Este viernes, en el clásico pase de LN+, Pablo Rossi y Paulino Rodrigues se sumergieron en la suba de la cotización del dólar blue, un problema que atrae la atención de los argentinos. Lejos de tratar el tema con el rigor periodístico característico de los periodistas, el primero de ellos buscó el costado cómico y comenzó su participación con un sketch del programa Peligro Sin Codificar y un meme sobre el billete de 1000 pesos.

Para presentar la temática del día, le reveló a Rodrigues: “Tengo un video exclusivo de lo que ha estado deliberando el equipo económico de (Silvina) Batakis sobre la suba del dólar”. A continuación del prólogo, apareció en escena un video del segmento Hablemos sin saber del programa Peligro Sin Codificar, donde el sketch actoral lanzaban teorías, sin sustento, sobre la alta cotización de la moneda extranjera.

Los memes de Pablo Rossi sobre la suba del dólar

Al volver al piso, Rossi continuó desarrollando la faceta cómica y, con complicidad de Paulino, presentó a cámara el billete de 1000 pesos. “Este es el billete de mayor denominación. Ahora en serio, me dicen fuentes del Banco Central que hay una fuerte velocidad de circulación de la moneda, algo similar que pasó en la hiperinflación de Alemania que se imprimía de una sola cara del billete porque no tenían tiempo”, continuó.

“En Argentina hay un fenómeno similar, pero más biológico... se están imprimiendo tan rápidos los billetes que los horneros no alcanzan a nacer”, graficó, con un meme.

Para culminar con el pase, Rodrigues manifestó su apreciación: “Estamos en una situación de desgaste, no sólo se está devaluando la moneda, sino que también la vida de las personas. Hay gente que quieren comprar un auto y no pueden, lo mismo pasa con los insumos y los que no quieren vender artículos porque no saben a qué precios van a reponer sus productos”.