La frase de Enrique Pinti que usó Luis Novaresio para hablar de la suba del dólar blue

La economía argentina no atraviesa su mejor momento. El valor del dólar blue se convirtió en la gran preocupación del momento y todos se preguntan hasta dónde llegará. El blue hoy cotizaba por la mañana de este viernes en $342. “En algún momento el dólar tiene que dejar de subir”, aseguró Pablo Fernández Blanco editor de economía de LA NACION en la pantalla de LN+. Este deseo fue la frase que eligió Luis Novaresio para comenzar el pase entre 8:30 (LN+) y Buen Día Nación (LN+) y ejemplificar cómo se encuentra el país respecto a este momento.

“Un techo va a tener, siempre que llovió, paró. El problema es que no sabemos si es hoy, la tendencia de ayer está todavía en ascenso. Esto se para cuando en algún momento alguien deja de convalidar un precio”, indicó el periodista Pablo Fernández Blanco en diálogo con Débora Plager y Marina Calabró por LN+, con respecto a la situación del valor del dólar blue en Argentina. Esta mirada positiva fue la que decidió tomar Luis Novaresio durante el comienzo de su programa, donde dialoga con sus colegas que finalizan su ciclo.

Sobre el dolar

“Me quedé con la palabra esperanzadora de Pablo Fernández Blanco, que el dólar tiene un techo”, indicó el periodista y señaló la frase “siempre que llovió, paró”, que utilizó su colega para hablar de la situación, que se espera que se solucione en breve. Sin embargo, sin perder las esperanzas, el conductor de Buen Día Nación utilizó una mítica referencia para ejemplificar la situación de los argentinos ante el problema económico que se atraviesa. “Agregaba Enrique Pinti: ‘Siempre que llovió paró pero no tenemos paraguas’”, rememoró con picardía.

Con esta sencilla, pero potente frase, el periodista retomó las palabras del emblemático humorista -fallecido en mayo de 2022- quien tomaba la actualidad social para hacer sus shows. De esta forma, ejemplificó la falta de resguardo que tiene el ciudadano ante la situación, en este caso el valor del dólar blue.

Pase Novaresio

“Desde el playero de un estacionamiento, el guardia de seguridad de un mercado, una empleada de un comercio, todos me preguntan: ‘¿Qué va a pasar? ¿Y el dólar a cuánto está? ¿A dónde vamos? ¿Cuándo termina?’. Esa sensación de incertidumbre y desamparo porque esta gente no habla”, alegó Débora Plager en relación a lo expuesto por Gabriela Cerruti, quien aseguró que la suba de la divisa paralela no incide en el bolsillo de los argentinos. Asimismo, pidió a las autoridades del gobierno que se expresen al respecto, debido a que tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández y la ministra de economía, Silvina Batakis, no refirieron al tema en las últimas horas, tras el gran aumento del valor de la moneda internacional.

La palabra de Gabriela Cerruti sobre el dólar

El 20 de julio, como lo hace habitualmente, la portavoz oficial del Gobierno brindó una conferencia de prensa para informar sobre diversos aspectos de la actualidad. Por supuesto que el tema del dólar no faltó en las preguntas de los periodistas presentes.

“Obviamente, comprendemos y tenemos absoluta empatía con la sensación de incertidumbre que genera la información alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información. Creemos que no tiene impacto en la economía real”, afirmó la Gabriela Cerruti. Sus palabras generaron gran repercusión, ya que este valor incide en el mercado nacional.

El periodista apuntó contra los dirigentes (Captura Twitter)

La palabra de Diego Brancatelli fue la que se destacó entre los indignados. “Estimada Gabriela Cerruti es momento de terminar con ese discurso, explicación o razonamiento. Están errados. El dólar blue impacta de lleno en todos los Argentinos. No sean necios”, escribió en su cuenta de Twitter y pidió que las autoridades del Gobierno Nacional tomen medidas al respecto.