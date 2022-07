El contundente análisis de Jony Viale: “Volvió Saqueos S.A.”

¿Sabés quién fue Zaqueo? Era un ladrón; en realidad era el jefe de recaudadores del imperio romano. Lo que hacía el tipo era cobrarle demás al pueblo. Los saqueaba. Entonces la gente lo odiaba. Hasta que un día Jesús visita Jericó (Cisjordania) y decide quedarse a dormirse en su casa.

Entonces Zaqueo entiende que le había robado a los pobres y decide devolver su fortuna.

Señores, parece que Zaqueo ha vuelto a las andanzas. Confirmado: se reactivó “saqueos sociedad anónima”.

Estoy hablando de una pyme que debutó allá por 1989, cuando se llevaron puesto al gobierno de Raúl Alfonsín.

¿Te acordás de los saqueos en la tienda de “Modart”, mientras hablaba Ubaldini?

Fue el comienzo del fin del gobierno de Raúl Alfonsín. Esa misma pyme, esa misma empresa, se activó en diciembre de 2001.

“Saqueos sociedad anónima” es una empresa auspiciada; financiada; alimentada y usada por lo mismos de siempre:

Intendentes del conurbano;

Punteros políticos;

Movimientos piqueteros;

Gerentes de la pobreza;

Los grabois de la vida;

Te recuerdo una frase textual que dijo Eduardo Duhalde en 2019: “Puede ser cierto que yo tenga que ver con la caída de Fernando de la Rúa”.

Juan Grabois redobló la apuesta tras su duro discurso: “Prefiero hablar ahora y no cuando empiecen l

Por lo visto, “Saqueos S.A.” está activa de nuevo. ¿Cómo se llama lo que hizo Grabois? Extorsión.

Si me llegás a cortar la caja, te prendo fuego el conurbano.

¿Sabe qué Presidente? Estos son los riesgos de hacer pactos con la mafia.

La culpa no es del chancho.

La culpa es de este Gobierno que alimentó y alimentó y financió a estos gerentes de la pobreza.

Y resulta que un día la plata se acaba, y esta gente que no tiene ideología, que no tiene valores, que no tiene códigos, se te dan vuelta como una media como un panqueque y te prenden fuego el país.

¿Ustedes creen que Grabois lucha por la revolución?

¿Ustedes creen que Grabois es de izquierda?

¿Ustedes creen que Grabois pelea por una patria libre, justa y soberana para todos y todas?

Lo único que le interesa a Grabois, a Pérsicco, a Navarro, a D’Elía, a Belliboni, a Barrios de pie, al Polo obrero… es seguir recaudando.

Lo único que les interesa es seguir recibiendo cheques millonarios del estado.