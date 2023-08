escuchar

Agustín D’Atellis y Edurado Feinmann mantuvieron un tenso cruce en vivo, durante el pase de del Noticiero de LN+. Luego de que el director del Banco Central profundizara sobre las razones por las que se producen diversos fenómenos económicos en la Argentina -aumento de la brecha cambiaria, incremento del índice inflacionario y escasez de reservas-, el periodista y conductor se mostró insatisfecho con las explicaciones y polemizó con el funcionario.

“He debatido infinidad de veces con usted [Agustín D’Atellis]. Y ha demostrado en la función pública que todo lo que charlábamos lo hizo con gran esfuerzo, siendo parte de un gobierno que es campeón argentino de inflación. Un fenómeno la verdad”, chicaneó Feinmann. Y sumó: “Ustedes nos relatan todo como ‘bueno, no nos queda otra, la pandemia, la guerra’. Estoy harto de esas pelotudeces para no decir que los grandes responsables son estos funcionarios del Gobierno”.

Un tanto sorprendido por la arremetida, D’Atellis retrucó: “Te noto un poco enojado. Y también te veo algo nervioso. Acabas de tener un exabrupto y decir una serie de estupideces. No sé qué palabra usaste exactamente. En realidad lo que se está explicando es un proceso… Lógico, vos podes estar de acuerdo o no… Pero yo estoy planteando una serie de eventos que ocurrieron. No podes negar que hubo una enorme sequía en la Argentina”.

“Hay eventos que le ocurrieron a otros países y en esos países no pasó lo mismo. Ni con la guerra, ni con la pandemia, ni con la sequía. Acá al lado, Brasil tuvo sequía y sin embargo su inflación no pegó. El mundo entero tuvo la guerra. Ucrania que tiene metida la guerra, la invasión, no tuvo el problema económico que tuvo la Argentina porque ustedes, el gobierno es un mamarracho”, insistió el conductor de LN+, a quien el director del BCRA acusó de “confundir al que nos escucha”.

“Este Gobierno nos tomó de pelotudos cuatros años. Tratá ahora de que se están yendo de no seguir tomándonos de pelotudos. Te lo digo como representante de Gobierno que está sentado acá”, respondió Feinmann, y recibió la siguiente contestación: “Me invitaron para explicar qué es lo que está pasando con la economía. Me estás preguntando, te estoy explicando cómo funciona, cómo son los procesos y por qué las cuestiones están concatenadas una con otra. No es una excusa. No te estoy justificando por qué tenemos esto. No te gusta la explicación. Y eso es por que estás nervioso. Por eso agredís”.

Acto seguido, el periodista le pidió al funcionario del Banco Central que no aplique la carta de “Néstor Kirchner” y le advirtió: “Estamos frente a un final de era gracias a Dios, es un final de era del cuál vos participaste cuatros años. Y también estuviste durante los cuatro años anteriores”. “Dale, sacate la bronca”, lo ninguneó D’Atellis. “Yo no odio a nadie, no te odio a vos, no odio a Cristina Kirchner. Soy vehemente. Ustedes crearon una altísima inflación, destruyeron la economía. Te tenes que avergonzar”, le respondieron.

Desentendimientos por el arribo de la Argentina a los Brics

El periodista y el funcionario discutieron largo y tendido durante la tarde del jueves. Otro de los focos de debate, además de la economía, fue el ingreso de la Argentina a los Brics. “No estoy de acuerdo con formar parte de un esquema que ofrece un club geopolítico. Una cosa es tener un vínculo comercial, eso excede a los Brics”, sostuvo Feinmann.

“Lo que nosotros queremos es potenciar el comercio de la Argentina. Esa es la realidad. No veas fantasmas donde no los hay. Vos crees que esto es ir a abrazarse con Xi Jinping e ir contra el Gobierno de Estados Unidos. Es un delirio lo que estás pensando”, le explicó entonces el director del Banco Central.

Aun así, el conductor insistió: “Los Brics no son un acuerdo comercial. Uruguay no está en los Brics y comercia con China. Paraguay hace lo mismo. Chile también. ¿Crees que podemos estar con Irán cuando algunos integrantes de aquel país estuvieron vinculados con el atentado a la AMIA?”. “Te estoy hablando de economía, instrumentos financieros que benefician al país. Y vos llevas la conversación para otro lado. No querés que te explique nada”, lamentó el integrante del organismo.

Sobre el final de la discusión, Feinmann dijo: “Bueno. Lo que más me importa es que te sientas feliz”. “Si, estoy feliz. Bueno, no del todo porque River quedó afuera de la Copa Libertadores”, se sinceró D’Atellis. “Lo único que me importa es eso. Que esté tranquilo. Yo soy feliz. Me hubiera gustado que el pueblo argentino también sea feliz y que no lo destruyeran como lo destruyeron ustedes. Yo te cuento lo que siento, soy políticamente incorrecto”, cerró el periodista de LN+.