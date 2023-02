El tenso ida y vuelta entre Eduardo Feinmann y los metrodelegados por el paro: “¿Por qué paga la gente?”

escuchar

En medio del tradicional pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, los conductores realizaron un análisis en conjunto sobre el tiroteo que ocurrió este mediodía en Retiro, el cual resultó con la muerte de la oficial de policía Maribel Salazar. Con la intención de conocer la medida de fuerza que llevan a cabo los metrodelegados por el cese de actividades hasta las 00:00 horas, el conductor de El Noticiero protagonizó un tenso ida y vuelta con los responsables del transporte público, Paula Parisse y Carlos Toledo.

Feinmann se cruzó con los metrodelegados por el paro en el subte

Ante la pregunta de Rossi acerca de si esta medida podría ser vista como un “aprovechamiento” para realizar un cese de actividades general, Toledo aseguró: “Tomar esto como aprovechamiento está fuera de lugar, tenemos un compañero herido de bala, una Policía muerta”.

No obstante, Feinmann preguntó: “¿Vale la pena con ese reclamo parar las formaciones? Miles y miles de porteños no van a poder utilizar el subte hoy. Desde las 17:00. ¿Siempre paga la gente?”. A lo que Parisse respondió: “La gente entiende que la situación de hoy es compleja y los trabajadores estuvimos expuestos. La gente a cargo de las formaciones no estaban en condiciones de seguir trabajando”.

“Pero todos estuvieron expuestos”, insistió Feinmann. Y, una vez más, Parisse replicó: “Somos personas que transportamos gente. Si escuchan los audios, lo que pasó en Retiro fue tremendo, después de esto cómo le vamos a pedir a los compañeros que sigan trabajando. La línea C estaba cerrada por orden de la Policía, no fue un rato, fueron muchas horas porque intervino fiscalía”.

Más tarde, la metrodelegada aseguró que el miércoles habrá una reunión con el resto de los trabajadores para determinar las próximas medidas a seguir. “Todavía no informaron si el procedimiento terminó. Lo que se habló en asamblea por el día de hoy es que el subte no reabre, mañana tenemos una reunión”, añadió Parisse.

En tanto, antes de concluir, Rossi acotó: “Todo lo que dicen lo ponemos en relevancia, es un flagelo general, lo señalamos, qué herramienta tiene la policía, no puede tener otra herramienta más que arma reglamentaria. Ninguna arma hubiera servido. No somos expertos en seguridad, no sé qué armas debe utilizar la policía”, cerró Toledo.

