Pablo Javkin, intendente de Rosario: “Los narcos accionan con total libertad”

Durante El Noticiero, Eduardo Feinmann entrevistó al intendente de Rosario, Pablo Javkin. En el marco del desplazamiento por parte de Omar Perotti del ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, se detalló cómo es actualmente la situación de violencia e inseguridad que atraviesa la localidad.

Javkin: “Hay una insuficiencia grave para combatir la economía criminal" (Fuente: Captura de video/LN+)

Durante el diálogo, Javkin se refirió a la realidad que hoy vive Rosario en cuanto a su población carcelaria y el impacto delictivo que tiene sobre el resto de la sociedad. “El 95% de los delitos se originan desde las cárceles”, sentenció y añadió: “La inteligencia penitenciaria está desarrollada en todo el sistema carcelario argentino”. “Ese es un foco, el segundo es la presencia preventiva en las calles. Hoy es un poco más que un tercio que todo Córdoba”, comparó entre las fuerzas que tiene su distrito con la provincia mediterránea.

Javkin lamentó que los “narcos tienen libertad de acción” y que con ello “toda la belleza de la ciudad queda opacada por su accionar”. Acerca del homicidio de Lorenzo Altamirano seis días atrás, quien fue asesinado y arrojado frente a la cancha de Newell’s, el intendente remarcó: “Del crimen del músico no se sabe nada, fue un mensaje mandado a través de él, no hay detenidos, no hay investigación que tenga resultados, lo grave es que ese hecho esté impune”.

En un pedido casi desesperado a las fuerzas federales por más “fiscales”, “patrulleros”, entre otros recursos para combatir la inseguridad en la localidad, Javkin indicó que no solo el delito del narcotráfico opera en Rosario, sino que “se está dando en toda la Argentina”. “Rosario no fabrica drogas, llegan desde el conurbano o a través de la hidrovía”, aseveró.

“Hay una insuficiencia grave para combatir la economía criminal. Los circuitos logísticos, de drogas y de armas, y las formas en que operan las organizaciones criminales, sobre todo con el home office que se hace en las cárceles”, esbozó el Jefe comunal y concluyó: “La Argentina no puede permitir el avance del narcotráfico”.

