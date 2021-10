Elisa Carrió envió un mensaje a sus socios de Juntos por el Cambio

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que hay quienes dentro de Juntos por el Cambio negocian “por detrás” para que Ricardo Lorenzetti quede al frente de la Corte Suprema. Afirmó que eso sucede mientras ella “lo combate”. A sus socios del frente opositor les advirtió, además, que deben dejar de lado las ambiciones por los cargos y sostuvo que en noviembre hay que “ganar masivamente”.

“Juntos por el Cambio se tiene que comprometer a no traicionar al electorado. Mucha solidez, mucha responsabilidad, menos disputa interna por el cargo a dos años y estar siendo más responsable por lo que pasa ahora, mañana, enero, febrero, marzo”, aconsejó.

Carrió habló en Comunidad de Negocios, por LN+, el programa que conduce José del Rio y envió un mensaje a toda la dirigencia política: “Agárrense muchachos, pórtense bien, prepárense lo que viene en diciembre, es muy difícil”, dijo. Y agregó: “La gente no solo quiere que ellos no estén, quiere una condición moral, quiere dirigentes decentes, dirigentes que no pacten por abajo con el kirchnerismo en todas sus modalidades”.

En esta línea, envió un mensaje a sus socios de Juntos por el Cambio: “No puede ser que te estén jugando en la cancha y vos no veas y no puede ser que muchos de los nuestros sean cómplices. No se puede traicionar la última esperanza del pueblo de la Nación. Quiero que arrasemos en noviembre pero con gente sólida en el parlamento”.

La líder de la Coalición Cívica cuestionó, además, el rumbo de la causa por el Pacto con Irán, en cuyo expediente se dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y otros funcionarios. Y señaló, en ese sentido, que los acusados están en el Gobierno. “¿Cómo puede ser Mena viceministro de Justicia?”, se preguntó. Apuntó contra Berni, que se dedicó “a ensuciar la escena del crimen de Nisman” y contra Aníbal Fernández. “Es un crimen [el de Nisman] del gobierno de Cristina”, consideró.

Asimismo, opinó esta noche sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y observó el movimiento de las manos de la expresidenta durante el acto de cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora. “Me preocupó ver a Cristina así, porque la conozco hace 20 años o más. La vi así, es cuando no se controla, fíjate las manos, hagan silencio y miren las manos de Cristina. Esta es la imagen del descontrol de su ira, maneja las manos, aprieta, hace así. La tiene enojada el miedo, el poder de la impunidad”, dijo.

Además, sostuvo que “el Gobierno está a la deriva”. Y consideró que se vienen tiempos difíciles para el país que atraviesa una crisis política. “Estamos en un temporal y vamos en un barco sin timonel. Si el oficialismo se descontrola, se descontrola. Hay que aceptar los hechos, esto forma parte de una lógica fáctica. Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay incompetencia, hay un temporal, no hay timonel”, manifestó la referente de la oposición.

En otro momento, se refirió a la vandalización del memorial del Covid-19, y se expresó “sin palabras”. Solo pudo decir: “Ellos de alguna manera están mostrando su violencia”. Pero luego, agregó: “Frente a los acontecimientos, hablan de lo indecible. Cuando alguien profana las piedras, cuando alguien insulta de esa manera, creo que las imágenes hablan por sí solas. Estamos en acontecimientos que marcan la ira frente a la impotencia”.

Elisa Carrió atacó a Sergio Berni

La exdiputada nacional se refirió a los números de inseguridad en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. “Los crímenes y los abusos y los robos eran enorme, pararon un poco por la pandemia. Berni no hizo absolutamente nada, pero cómo iba a hacer algo quien encubrió el crimen de [Alberto] Nisman”, cuestionó. Y planteó: “¿Por qué no está procesado quien encubrió y ensució el crimen del fiscal?”.