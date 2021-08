Elisa Carrió, sobre Cristina Kirchner y su vínculo con Alberto Fernández: “Primero lo abraza y después lo suelta”

La exdiputada nacional Elisa Carrió participó esta noche de Mesa Chica, el programa conducido por José Del Rio, en LN+, y opinó sobre las declaraciones de Cristina Kirchner durante el acto en Avellaneda, en torno a la figura del presidente Alberto Fernández. “Ella lo único que hace es ponerlo más débil a Alberto Fernández y darle el último apoyo”, dijo respecto a las últimas palabras de la vicepresidenta, que buscó escenificar la unidad del Frente de Todos.

“La oposición no debe entrar en el juego de Cristina. Nosotros tenemos que tener una estrategia de salida para toda la unión de la Argentina. Lo que ellos han construido a lo largo de décadas es un negocio del pobrismo, es decir retener a los pobres en la pobreza para mantenerse en el poder y eso no es popular, es demagógico y dictatorial”, enfatizó la líder de la Coalición Cívica.

Con una férrea crítica al acto que encabezó este martes la expresidenta, Carrió fue categórica: “La ropa blanca no tapa la oscuridad”. Y agregó: “Tenemos que salir a la luz, acá hay mucha oscuridad, mucha fragilidad en el poder. No hay que entrar en el juego de Cristina Kirchner porque primero lo abraza [a Fernández] y después lo golpea”.

Respecto al rol que debe tomar la oposición frente a esto, opinó: “No hay que hacerse cargo de estos gritos porque oscurecen, y cuando los opositores se meten en esta oscuridad, se meten en la oscuridad. Hay que ver el camino de salida, ciudades inteligentes ligadas al campo, el aporte tecnológico y cómo van a quedar nuestros jóvenes, porque sino vamos a caer en la estrategia de una confrontación con alguien que no tiene buenas intenciones. Porque lo que no puede tapar un vestido blanco son las malas intenciones”.

En medio del terremoto político que provocó el escándalo de la fotografía en la quinta de Olivos, Cristina Kirchner respaldó de forma explícita al Presidente, al mismo tiempo que le reclamó ordenar lo que “tenga que ordenar”.

“No necesitamos operadores ni operaciones de prensa, por eso, Alberto, no te enojes, poné orden donde tengas que poner orden, no te pongas nervioso y metele para adelante”, dijo Cristina Kirchner dirigiéndose a Fernández, que se encontraba junto a ella en el escenario.

Carrió, sobre el juicio político a Alberto Fernández

La líder de la Coalición Cívica volvió a explicar por qué está en contra del juicio político al Presidente que propuso la oposición tras el escándalo por las visitas a Olivos y afirmó que prefiere que actúe la Justicia porque de otra forma, con sólo adherir al jury, Cristina Kirchner podría asumir el poder.

“Como anticipé la estrategia de Cristina, yo dije que no vamos a hacer juicio político porque después se puede sumar en un escándalo La Cámpora, los kirchneristas de Cristina y te deponen un presidente. La sociedad tiene que elegir a quién quiere, si a Cristina gobernando autoritariamente o a una persona que es lamentable, que está en el piso, que viola todas las normas, que dice disparates, pero que en alguna medida puede llegar a un acuerdo con el Fondo”, sintetizó Carrió.

“Cristina no quiere una república, quiere ser Napoleón y lo dijo muchas veces. Quiere hacer un cesarismo de pobres, menos clase media, más impuestos, más pobres y la permanencia en el poder. Esto es hoy Maduro en Venezuela; esto es hoy quien dirige Cuba; y su alianza con Putin es íntima”, manifestó la exdiputada.

Según Carrió, la intención de Cristina no es rodear al Presidente sino “es golpearlo en diciembre y asumir la presidencia”. Y agregó: “Como yo golpista no soy, y no me voy a pegar a una estrategia ni de La Cámpora de Cristina, decimos que cuando haya causa penal habrá destitución, pero que sigan la causa y que expliquen por qué dos años antes no compraron Pfizer, no compraron Moderna y no estamos todos vacunados”.

