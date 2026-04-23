Día 55 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este jueves 23 de abril en su 55° día de guerra. Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. Sin embargo, la tensión por las amenazas cruzadas generan dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por su parte, la Guardia Islámica abrió fuego contra tres buques en el Estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Luego de que Trump volviera a extender el alto el fuego con Irán la Guardia Islámica abrió fuego contra tres buques en el Estrecho de Ormuz.

la Guardia Islámica abrió fuego contra tres buques en el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos incautó un petrolero en Asia y apuntó contra China.

incautó un petrolero en Asia y apuntó contra China. Una periodista libanesa murió en un ataque israelí a la casa en la que se refugiaba.

El presidente Trump tras pronunciar un discurso en un evento para campeones nacionales de la NCAA en el Comedor de Estado de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Irán ejecuta a un funcionario de defensa condenado por espiar para el Mossad.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Por la suba del petróleo, en los últimos días se autoconvocaron muchas marchas en contra de las políticas económicas de Trump Kirsty Wigglesworth - AP