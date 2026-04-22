Javier Milei y sus medidas, en vivo: se reaviva la agenda parlamentaria y repercusiones de los homenajes a Francisco
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El diezmo de Adorni, el faltazo de Villarruel y los gestos de Kicillof, en la misa por Francisco en Luján
Imágenes de Jorge Bergoglio en pantalla grande, aplausos espontáneos y la presencia de dirigentes políticos de distintas extracciones que compartieron las primeras filas en la Basílica de Luján -a excepción de Victoria Villarruel- marcaron el homenaje que la Iglesia argentina le tributó al papa Francisco, a un año de su muerte, en la misa oficiada por los obispos que integran la Conferencia Episcopal Argentina.
La celebración reunió a un amplio espectro de la política nacional, en una convocatoria del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, quien revalorizó el legado del pontífice argentino y su cercanía a los sectores más postergados. Y lamentó los cuestionamientos que se le hicieron en vida y envió un mensaje para condenar “la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos”.
Pichetto cuestionó la intención del Gobierno de eliminar las PASO: “Hay sectores que no lo van a permitir”
Después de que el Gobierno anunciara que enviará la reforma electoral al Congreso -entre las que se encuentra un proyecto para eliminar las PASO-, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la iniciativa y dijo que será difícil que el oficialismo consiga una victoria legislativa. Aseguró que algunos sectores de ambas Cámaras “no van a permitir” su eliminación.
“Hablan de que quieren eliminar las PASO por un costo económico. No hacer elecciones puede ser muy barato también. Es un argumento poco sólido”, expresó Pichetto en TN y adelantó: “Vamos a ver cómo votan los gobernadores”.
Gustavo Petro vaticinó que Axel Kicillof será presidente de la Argentina: “Tomará su rumbo progresista”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será presidente de la Argentina. Días atrás, ambos estuvieron presentes este sábado en una cumbre mundial de líderes progresistas que se celebró en Barcelona y mantuvieron una reunión privada.
“Kicillof será seguramente presidente de la Argentina y tomará su rumbo progresista”, escribió el presidente colombiano este martes en su cuenta de X. Y criticó el rumbo económico adoptado por el gobierno de Javier Milei: “Crecen las colas para recibir comida en restaurantes públicos”.
Milei enviará la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye ficha limpia
El presidente Javier Milei anticipó este martes por la tarde que el Ejecutivo enviará este miércoles el proyecto de reforma electoral al Congreso. A través de un breve posteo en X el jefe de Estado anticipó que la iniciativa incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y la implementación de ficha limpia. “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, coronó el mandatario en la plataforma.
La reforma había comenzado a cobrar forma el viernes pasado en Casa Rosada, durante una de las últimas reuniones de la mesa política. Allí se delinearon los puntos principales de la iniciativa. Entre ellos, la inclusión de ficha limpia, un anzuelo para captar a aquellos bloques de oposición que reclaman su puesta en marcha.
“Lo peor de la casta”: Villarruel se bajó del homenaje a Francisco para no sacarse una foto con Adorni
En un nuevo gesto de distanciamiento de la administración de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió faltar a la ceremonia de homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján para no compartir la foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por su crecimiento patrimonial.
“Prefiero estar en un lugar donde sólo me encuentro con argentinos. Me pareció que en esa ceremonia estaba la casta política, lo peor de la casta política”, remarcó Villarruel esta noche, tras asistir a otra ceremonia por Francisco en una iglesia de Almagro.
Victoria Villarruel dijo que se bajó de la misa por Francisco porque estaba “lo peor de la casta”
La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió este martes por la noche a su ausencia en la misa en homenaje al papa Francisco, que se celebró en Luján y que tuvo como representantes de la comitiva oficial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli, y al vicepresidente del Senado, Bartolomé Abdala.
En la Basílica estaban también el gobernador bonaerense Axel Kicillof y varios intendentes del conurbano de origen peronista. La ausencia de Villarruel fue el dato que más llamó la atención, dado que Javier Milei está de viaje en Israel.
En la misa por Francisco, la Iglesia condenó “el lenguaje agresivo” y los “gestos violentos” en la política
El Episcopado argentino rindió este martes un homenaje al papa Francisco y llamó a deponer el “lenguaje agresivo y los gestos violentos”, en una misa en la Basílica de Luján que contó con la asistencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el gobernador Axel Kicillof, entre otros dirigentes de distintos espacios.
En medio de la semana de actividades por el primer aniversario de la muerte de Francisco, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) logró reunir en el mismo recinto a dirigentes de diferentes sectores políticos.
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