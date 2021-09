Elisa Carrió vinculó a Aníbal Fernández con el narcotráfico y calificó su regreso como “nefasto”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó esta noche, en diálogo con Comunidad de Negocios, por LN+, contra el flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y cuestionó su regreso al Gobierno como funcionario.

“Ningún juez se ha animado a acusar a Aníbal Fernández. El problema, creo, es que también todos saben quién es. Yo no lo voy a repetir, está mi denuncia por encubrimiento y autoría del crimen de General Rodríguez. Son personas nefastas de la Argentina. Este personaje es la persona que más me ha discriminado a mi como mujer, me ha dicho gorda, sucia y nadie se ha hecho cargo. Ahora, vuelve como ministro de Seguridad, pero también como vocero de las palabras sucias, para ensuciar la cancha”, observó Lilita.

Según sostuvo, “es el vocero sucio para decir barbaridades, pero la Argentina está en otra etapa”. Y agregó: “Es un trabajo que él hace muy bien pero que ya no tiene efectos”. Para la exsenadora, el país atravesó mucho padecimiento que modifica el modo de pensar de la sociedad. “Creo que fue un golpe para una sociedad ver que volvía Aníbal Fernández, sobre todo para las mujeres que perdieron sus hijos en el delito, en la provincia de Buenos Aires, que saben que él conoce a todas las mafias”, sumó.

Aníbal Fernández fue vinculado en 2015 a uno de los crímenes más emblemáticos de la Argentina: el Triple Crimen de General Rodríguez. Sin embargo, la Justicia dijo que no había pruebas que vincularan al flamante ministro con “La Morsa”, una figura que en teoría lideraba la organización ilícita que ordenó los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Elisa Carrió en LN+

Sin embargo, la justicia determinó que La Morsa era un agente de inteligencia de apellido Pose. Uno de los que declaró contra Fernández desde prisión, se desdijo. Fernández siempre sostuvo que esa denuncia, que se originó en un programa de TV, tuvo por objetivo perjudicarlo en las elecciones, en las que competía contra María Eugenia Vidal.

En otro momento de la entrevista con LN+, Lilita opinó sobre la derrota del oficialismo en las PASO y los cambios de gabinete. “Manzur le quiere dar una impronta de efectividad al gabinete”, dijo. Y en particular, sobre la figura de la vicepresidenta, observó: “Cristina quiere que la derrota sea del otro”. Aunque evitó hacer alusión al presidente Alberto Fernández, sugirió que está preocupada porque el presidente pueda terminar su mandato. “Hay que respetarlo dos años más”, añadió, y sostuvo que “Alberto Fernández es un presidente sin respaldo”, que se apoya “en un sindicalismo ya viejo y deteriorado, en algunos gobernadores”.