El tenso cruce de Luis Majul con Javier Milei: “Es una barbaridad lo que dijiste, ¿pediste disculpas?”

“Zurdo de mierda”, “gusano arrastrado” y “pelado asqueroso”. Así tildó el candidato libertario Javier Milei al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El análisis de su falta de arrepentimiento sobre esos dichos, tras alegar que aquello que realiza en sus redes sociales es su problema, desató un tenso cruce al aire en LN+ con el periodista Luis Majul, quien lo interrogó: “¿Le pediste disculpas? Es una barbaridad lo que dijiste”.

La situación se desató cuando Majul le hizo una observación a Milei, luego de que el economista contara que su madre estaba mirando La Cornisa. “Dejame que te lo diga y espero que no se enoje tu mamá, vos tenés cierta conducta como autoritaria, más allá de las puteadas, media prepotente y autoritaria, o descalificadora de las ideas de los demás. Tipo dueño de la verdad. ¿Vos te reconocés en lo que yo te digo?”, le preguntó el conductor.

“No, no creo que sea así. Yo soy una persona apasionada, es como cuando vas a ver una ópera de [Giacomo] Puccini. ¿Viste esos personajes que tienen toda la polenta y son súper apasionados? Bueno, yo estoy enamorado de las ideas y estoy dispuesto a dar la pelea como sea”, sostuvo el candidato, que afianzó a su fuerza Avanza Libertad como la tercera más elegida en las PASO legislativas en territorio porteño.

“Si vos ofendés a alguien y usaste un término inadecuado, está bueno disculparse. ¿Le pediste disculpas a Horacio Rodríguez Larreta? Es una barbaridad lo que dijiste”, insistió Majul, quien le recordó a Milei que pertenece a la vida pública y que por ello sus declaraciones pueden estar sometidas a discusión.

El tenso cruce entre Javier Milei y Luis Majul

“Lo que hago yo en mis redes sociales es problema mío. A ver, Luis, si a vos no te gusta cómo yo me manejo en mis redes sociales es muy fácil: no mirás mi Instagram y se acabó. ¿Cuál es el problema? Se terminó el problema”, sostuvo el liberal.

Mientras la tensión aumentaba, Majul ironizó: “Por supuesto que lo puedo hacer o no, gracias por la sugerencia, voy a ver qué hago... No es el problema ese, el problema es la conducta personal”.

“¿Tiene que haber entonces una policía que regule cómo nos tenemos que expresar unos y otros?”, le preguntó Milei y la respuesta del conductor fue tajante: “No, Javier. No te enojes, no me corrás con eso”.

El economista de alta injerencia en las redes sociales, que ayer no descartó compartir fórmula con Patricia Bullrich para las presidenciales de 2023, pidió que a la situación “la resuelva el mercado”, al sostener: “El que no lo quiere mirar, no lo mira. Y el que lo quiere mirar, lo mira. Hacer el foco sobre las formas cuando yo estaba sobre el contenido, señalando la persecución por parte del jefe de Gobierno a los opositores... Me parece mucho más grave eso, usar recursos públicos para perseguir opositores”.

Tras indicar que “la crítica política está bien”, el periodista volvió a cuestionar la descalificación y las definiciones personales y pidió discutir tanto las formas, como el fondo.

“En términos de magnitud, el uso del aparto represivo del Estado para recolectar impuestos y perseguir opositores me parece mucho más grave que alguna palabra o algún exabrupto en una red social, ¿o no viste que las redes sociales son una cloaca?”, volvió a la carga Milei, quien remarcó nuevamente: “El uso de mis redes es una cuestión mía y uso mis redes como yo quiero”.

Ante un ida y vuelta que no llegaba a un acuerdo, Majul comentó: “Está bien, no perdamos más tiempo. No entendiste. Ojalá te sirva. Si no entendiste, está todo bien. No conviertas todo en una cuestión de libertad, fue una opinión, Javier”.

“Soy libertario, Luis, justamente la libertad es el centro de todos los puntos”, dijo Milei ante Majul, que le achacó: “Desde el punto de vista de los derechos individuales soy mas libertario que vos”.

Luego de que el candidato pusiera en duda esta última afirmación, el conductor de La Cornisa cerró: “Hace lo que quieras, hace lo que se te dé la gana, era una pregunta”. Al terminar la entrevista, volvieron sobre el tenso cruce y Milei destacó: “Siempre libre, en mi caso”.