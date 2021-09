Aníbal Fernández, sobre las críticas de la oposición: “No me voy a subir a ningún ring porque yo tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo”

Esta mañana, Aníbal Fernández habló sobre las críticas de la oposición por su flamante designación como ministro de Seguridad nacional: “No me voy a subir a ningún ring porque yo tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo”. Por otro lado, el funcionario opinó que fue “un buen gesto” que algunos funcionarios pusieran a disposición su renuncia tras el fallido resultado de las últimas PASO.

En diálogo con Radio con Vos, Fernández desestimó las críticas de la oposición e incluso le restó importancia a un programa emitido ayer por la noche del periodista Jorge Lanata. Fernández admitió que la oposición busca polemizar constantemente con él. “Me quieren subir al ring porque creen hago ruido”, respondió.

Al ser consultado sobre el por qué habría sido elegido para cubrir el cargo en la cartera de Seguridad, Fernández dijo: “Qué sé yo por qué me llamaron. Este es el cargo número 18 por el que juro. Fui ministro de los últimos cuatro presidentes personitas que hubo y por lindo no es. Soy un tipo todoterreno”.

El ministro de Seguridad dijo estar ocupado en la problemática del narcotráfico, específicamente sobre lo que ocurre en Rosario. El funcionario destacó que la principal preocupación para su gestión es el narcotráfico. “Ha hecho mucho estrago en ciertos lugares”, indicó y aseguró que cumplirá todos los acuerdos que firmó su antecesora, Sabina Frederic, con la Ciudad de Buenos Aires y su policía. “Nuestra propuesta es encontrar una salida a la Policía Federal que debería estar investigando en delitos complejos, entre ellos el narcotráfico”, agregó el funcionario.

Las presentaciones de renuncias

El ministro de Seguridad reveló que conversó con el presidente Alberto Fernández sobre la disposición de renuncias del ministro de Interior y todos los funcionarios más cercanos al kirchnerismo. “Yo le dije que me parecía que era un buen gesto. En la política se necesitan esos gestos. Dicen que todos los que pusieron a disposición su renuncia son cercanos a Cristina [Kirchner] ¿Y yo no soy cercano a Cristina? Si es casi mi familia”, planteó. “Lo de Manzur [Juan, el nuevo jefe de Gabinete nacional] es una cosa muy particular. El que quería ponerlo era Alberto y Cristina dijo que no iba a oponerse”, agregó.

Aníbal Fernández se refirió al manejo de la economía del Gobierno: “La situación final se resuelve en la cabeza del presidente. Martín Guzmán está para decir que no. El que va a decir que sí, porque es el que ajusta la totalidad de las piezas, es el Presidente”.

También se refirió a la legalización de la marihuana. “Depende del Congreso. Respecto de la marihuana yo también tengo una posición tomada para dejar de estigmatizar a los pibes y que dejen de consumir basura tóxica. Para eso es preferible que permitamos el cultivo. Con el resto de las drogas, no estoy tan seguro que sea así. Pasarán unos cuantos añitos para que un Congreso de ese debate”.