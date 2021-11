“Esto es muy grave”: la indignación de los padres de la la red Vacuname por el uso pediátrico de Sinopharm en el país antes que en China

Francisco Da Giau es padre de Milagros, una joven de 16 años que padece de parálisis cerebral, y quien, desde que comenzó la vacunación en el país, se puso al hombro la lucha por la inmunización a chicos con graves condiciones de salud. Él, junto a muchos otros padres en la misma situación, formaron la red Vacuname y su historia empezó a recorrer el mundo entero. Cuando el Gobierno Nacional anunció, en la voz de Carla Vizzotti, que comenzaría a vacunar con Sinopharm a niños de entre 3 y 11 años, parecía una buena noticia. Sin embargo, lo estaba anunciando mucho tiempo antes de que la propia China empezara a hacerlo en su territorio.

“Veníamos siguiendo el tema porque teníamos algún dato de algunos médicos que tenían la sospecha de que en China no se estaban vacunando. Algunos padres de la red han viajado a China para hacer tratamientos con los chicos y recibían información que decía: ‘Acá no están vacunando’”, le comentó a Pablo Rossi en LN+.

Francisco Da Giau con Pablo Rossi

“Lo manejamos con prudencia y cautela. El jueves pasado, la agencia Associated Press (AP) larga un comunicado diciendo que en China empezaban a vacunar el fin de semana; vemos que incluso diarios de China anunciaban la vacunación. Dijimos: ‘Acá pasó algo’”, continuó.

En su entrevista, confirmó haber hecho, un mes atrás, un pedido de acceso a la información pública pero que nunca fue respondido. “Ahí hay otro tema. La Sociedad Argentina de Pediatría, en un webinar que hizo, repitió este dato de que en China se están vacunando chicos. Hay sociedades médicas que han firmado un documento donde dijeron 50 millones [de chicos vacunados en China]”, denunció y señaló como responsables “al doctor Pedro Cahn y a la Fundación Huésped de haber firmado” esos documentos a los que hizo mención.

“Esto es algo muy grave que se debe aclarar por los funcionarios y por las sociedades médicas de por qué repitieron ese argumento del ministerio que en principio parece falso. Nadie ha salido públicamente a desmentir esto”, sentenció. Por último, hizo especial énfasis en el motivo de su reclamo y por qué demanda que se aclare lo ocurrido.

“Buscamos tener lo mejor para nuestros hijos y la vacuna más eficaz. De esta vacuna [Sinopharm] no se sabe la eficacia. No dudan de la seguridad pero sí de la eficacia. Para estos chicos, la vacuna más eficaz, no la que deja algunas dudas porque tienen patologías de riesgo”.