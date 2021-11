José Luis Espert: “Si no hay acuerdo con el FMI vamos a tener que ir a vivir a Marte”

Este jueves, el candidato a diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert conversó con Eduardo Feinmann en LN+ y se refirió a la situación económica de la Argentina, especialmente en los dos años que van de las próximas elecciones legislativas hasta el final del mandato de Alberto Fernández. En ese sentido, el economista planteó: “Si no hay acuerdo con el FMI nos vamos a tener que ir a vivir a Marte”.

El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires conversaba con el conductor de El Noticiero de LN+ cuando en pantalla apareció una foto de él junto a otros candidatos de su fuerza política en un cuartel de bomberos. “¿Esto qué es? -preguntó Feinmann- ¿Van a apagar un incendio?”.

José Luis Espert: "Si no hay acuerdo con el Fondo, vamos a ir a vivir a Marte"

“Estamos preparados para lo que venga. Los dos años que vienen en la Argentina son muy complicados -respondió Espert-. Aunque haya acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) es complicadísimo, porque va a haber que dejar de barrer no solo la basura bajo la alfombra, sino también la basura que Alberto Fernández metió adentro, y hay que sacarla”.

A continuación, el economista liberal dio su panorama acerca de lo que pasaría si el gobierno no llega a un entendimiento sobre la deuda con el FMI. “Y si no hay acuerdo con el Fondo vamos a tener que vivir en otro planeta, directamente. A lo mejor en Marte, pero ahí no hay oxígeno. No recomiendo al Gobierno defaultarle la deuda al Fondo Monetario”, sentenció.

A continuación, Espert opinó acerca de las declaraciones de la vocera de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, que dijo, acerca de la suba del dólar, que “el aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue”, que es una divisa “que no refleja la situación económica”.

“Cerruti que salga del frasco. El dólar blue es el único dólar representativo realmente de lo que pasa, es el único al que puede acceder la gente común. Los que acceden al contado con liqui (CCL), el dólar bolsa, son todos muy sofisticados. El dólar oficial está prohibido prácticamente para ahorrar. El blue te refleja realmente la temperatura de lo que pasa, al revés de lo que dice la señora Cerruti”, expresó Espert.