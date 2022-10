Facundo Moyano dijo que “todos detestan a La Cámpora” y le pegó a Alberto Fernández y Juan Grabois

escuchar

El exdiputado y sindicalista Facundo Moyano criticó este jueves, en LN+, al Gobierno nacional, sostuvo que Alberto Fernández es “un mal presidente” y lanzó fuertes críticas contra La Cámpora y el dirigente del espacio Patria Grande Juan Grabois.

En el programa +Entrevistas, que conduce Luis Novaresio, Moyano señaló que la “falta de dirección” del Frente de Todos fue uno de los elementos que lo llevaron a renunciar a su banca el año pasado. En ese sentido, dijo que no hay un marco “de posibilidades” de las pautas que se pueden cumplir.

“ La Argentina es el cuarto país en inflación a nivel mundial . El año que viene vamos a estar en el peor podio del mundo, siendo el tercer país en inflación después de Venezuela y Zimbabwe”, sostuvo.

Moyano aseguró que varios peronistas dentro del Gobierno mantienen críticas a la gestión. También disparó contra la agrupación La Cámpora, encabezada por el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner. “ Todos detestan a La Cámpora, pero nadie les pega por qué son el poder ”, expresó.

El exlegislador señaló que antes de renunciar mantuvo una reunión con Santiago Cafiero, cuando todavía era jefe de Gabinete. Entonces le había comentado su disconformidad con la agrupación de Máximo Kirchner. “Me dijo ‘nosotros los padecemos’”, recordó. Y agregó: “Si los padecía él que era jefe de gabinete, ¿Qué nos queda a los demás?”, planteó.

“Es una organización con una raigambre en los ‘70 de ‘orga política’, que ya era anticuado en esa época. Han tratado de construir una burguesía de Estado. Pero no creo que tenga una base de sustentación real”, profundizó Moyano.

Facundo Moyano criticó las críticas de sectores internos del Frente de Todos. Captura

El dirigente indicó que La Cámpora no representa a un colectivo específico y sostuvo que a partir de la adhesión de una “minoría importante y dinámica que tiene Cristina Kirchner, han podido designar cargos”. “Tienen la lapicera por eso nadie los critica”, evaluó.

“Postura ilógica”

El secretario adjunto del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) aludió a una frase de Cristina Kirchner e hizo mención a la debilidad del Presidente. “La banda y el bastón no te da poder. Pegarle a Alberto es como una moda”, indicó.

“ Obviamente [Alberto Fernández] tiene culpas porque no ejerce el Gobierno con autoridad como estamos acostumbrados a ver en Argentina, teniendo en cuenta que se trata de un país presidencialista. Pero nadie le pega a los otros que son parte del gobierno”, sostuvo.

Facundo Moyano criticó, además, la postura de varios funcionarios de “despegarse del ajuste”, incluida Cristina Kirchner. “Si vos manejás el Pami, Anses, YPF, Aerolíneas Argentinas, si tenés el Ministerio del Interior y manejás el Senado, es un poco ilógica”, señaló. “Que larguen los cargos si quieren criticar al Gobierno, sino es un poco contradictorio”, añadió.

También disparó contra Juan Grabois, referente del espacio interno Patria Grande, asesor del Papa, y dirignete del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE). Moyano le cuestionó sus posturas y reclamos. “ Juan Grabois es un vivo, que tiene tres diputados, una legisladora, cinco subsecretarios de Estado y le pega al Gobierno ”

Y añadió: “ Es un militante de Cambiemos. Piensa que los medios lo levantan porque dicen cosas interesantes y en realidad lo hacen porque dice barbaridades. ¿Qué puede ser interesante de alguien que forma parte del Gobierno que diga que el Presidente es un fraude?”. También puso en duda su vínculo con el Papa.

Moyano aseguró que puede haber un "estallido" en el país. Captura

Además, se refirió a los recientes dichos del dirigente social, quien aseguró que Alberto Fernández pone la “alfombra roja” para llevar a la derecha a la Casa. “Estos dichos le hacen el juego a la derecha”, respondió Moyano. E insistió. “Es el principal militante de Cambiemos. Creo que a Diego Santilli, [Cristián] Ritondo, [Mauricio] Macri, y [Horacio Rodríguez] Larreta se les cae la baba cuando salen a hablar estos tipos. [Grabois] critica el proyecto del que es parte. Es como una oposición financiada por el propio Gobierno del que son parte y que defenestran”.

“Estallido”

Moyano indicó que no se cruzará “de vereda”, aseguró que le ofrecieron una subsecretaría de Estado pero subrayó sus diferencias con el Gobierno. También dejó en claro que no pertenece al Frente Renovador, aunque manifestó que mantiene un buen vínculo con Sergio Massa.

El sindicalista trazó, no obstante, un diagnóstico duro del país. “Hoy hay crisis económica, política social e institucional y posiblemente un estallido”. Y amplió: “Creo que sí. No lo digo con irresponsabilidad. Es el quinto año , más allá de una paritaria, que el trabajador sindicalizado y no sindicalizado pierde poder adquisitivo . Dos años de Macri y tres Alberto”.

Por otro lado, discrepó con su padre Hugo Moyano, quien había avalado una eventual reelección del Presidente. “Alberto es un muy mal Presidente. Y lo digo con objetividad, sin ningún tipo de filtro y de sesgo. No ha hecho respetar la investidura presidencial”, reflexionó.

Facundo Moyano sostuvo que trabaja para el 2023 “sin ninguna aspiración”, mantiene su adscripción al peronismo y reveló cómo lleva la historia familiar. “Estoy orgulloso del apellido que tengo. No reniego. Por supuesto que tiene connotaciones, prejuicios y estigmatizaciones”, sostuvo. Y agregó que Hugo Moyano “es el sindicalista más importante de la historia argentina”.

También contó que le gustaría tener una charla con Cristina Kirchner. “Le preguntaría qué quiere realmente”.

