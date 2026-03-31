Fallo por YPF: Saravia Frías explicó cuáles son los cinco caminos que puede tomar Burford y cómo cree que continuará el caso

Luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fallara a favor de YPF y la Argentina en la demanda por 16.100 millones de dólares que presentó Burford, el abogado Bernardo Saravia Frías, que fue procurador del Tesoro de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, explicó cuáles son los cinco caminos que puede tomar ahora la parte denunciante para intentar revertir el veredicto de la Justicia y opinó sobre cómo continuará el caso.

Entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+), Saravia Frías señaló que todas las opciones que tiene Burford “son complejas” y las enumeró. Una de ellas es presentar una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia. “Es difícil porque llegan alrededor de 100.000 casos por año y se aceptan solo 100″, remarcó.

La segunda opción es un proceso judicial que consiste en convocar a todas las cámaras de Estados Unidos para que traten el asunto. Al respecto, el abogado indicó que es difícil acceder porque se trata de una herramienta “altamente extraordinaria y difícil”. “Burford no la tiene nada fácil”, consideró.

En tanto, la tercera vía es apelar a un reclamo arbitral bajo el tratado bilateral de inversión con España dado que es el lugar formal de radicación de la sociedad que era accionista de YPF. “Tienen protección, pero tiene dos problemas: un límite de prescripción y que es muy discutible que sea una empresa española la que tiene rigor sobre esto”, advirtió y aclaró que este recurso consiste en indagar al verdadero accionista.

El cuarto camino —al cual definió como el “más difícil”— consiste en llevar adelante la apelación en la Argentina. No obstante, Saravia Frías lo desestimó: “Es complicado porque juega la prescripción”.

Por último, mencionó una quinta opción: que Burford realice un reclamo contra Repsol. “La Cámara insiste en que quien cobró la indemnización de 5000 millones de dólares fue Repsol y que vayan a pedirle a ellos”, argumentó, aunque también definió al recurso como “discutible”.

Por su parte, el exprocurador aseguró que estima que Burford presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia porque es la opción que tiene “más color y chances” a pesar de las pocas posibilidades en cada camino.

Saravia Frías planteó que actualmente se está viviendo una transformación “profunda” del derecho internacional y se basó en que, desde la asunción de Donald Trump, en su segundo gobierno, todos los organismos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial —aquellos para fortalecer las relaciones internacionales— están en discusión. “Tiene una incidencia muy grande”, subrayó.

“Hoy, la política en Estados Unidos es mirada de reojo por los jueces, particularmente por la Corte. En el caso de la Argentina es claro, le prestan atención”, siguió.

Saravia Frías celebró el fallo por YPF Fabián Marelli

A modo de cierre, el abogado afirmó que espera que en algún momento se determine que pasó en el caso YPF y remarcó que confía en que va a ocurrir. “Hay que hacer todo lo posible para que ocurra. Es lo que intentamos buscar nosotros en la primera etapa del proceso”, dijo.

Su reacción al fallo: “Una enorme alegría”

En otro tramo de la entrevista, Saravia Frías calificó al fallo como una “enorme alegría” y explicó por qué: “Eran 16.100 millones de dólares, más intereses, una ejecución de sentencia que nos ponía más allá del precipicio y nos obligaba a entregar el 51% de las acciones, y existía la posibilidad seria de que YPF vuelva a ser puesto en la escena como responsable en este juicio”.

Acto seguido, deslizó que el fallo tiene “consecuencias innumerables”, que van desde la posibilidad de que YPF desarrolle todo su potencial sin ningún tipo de riesgo -en referencia a Vaca Muerta y los contratos de gas licuado- y en el prestigio de la Argentina a nivel internacional. “Hubo juicios anteriores que terminaron muy mal por defensas muy mal hechas y acciones que llevaron a responsabilidades”, apuntó.

“Todo esto tuvo mucho costó durante 10 años. Era una espada que estaba sobre el cuello de la Argentina y se reflejaba en todas las empresas que querían salir a la búsqueda en el mercado. Esto alivia hacia el futuro, tanto el comercial como el de nuestros hijos”, concluyó.