El oficialismo confirmó a Lemoine para presidir la Comisión de Juicio Político y bloquear los intentos de remoción contra Milei

Frente al avance de la causa $LIBRA, el oficialismo confirmó a Lilia Lemoine, una de sus más fieles lugartenientes, para que presida la Comisión de Juicio Político y, eventualmente, bloquee los intentos de remoción contra el presidente Javier Milei o sus ministros.

La Comisión de Juicio Político es una más sensibles de la Cámara de Diputados, ya que es la encargada de darle impulso -si sus miembros así lo resuelven- al proceso de enjuiciamiento contra el presidente de la Nación, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones u otras causales. De allí el interés de todos los oficialismos de comandar esta comisión con un legislador de confianza y controlar su mayoría para bloquear cualquier intento de remoción.

Los libertarios confirmaron para esta misión a Lemoine, una de las diputadas más aguerridas del bloque. La comisión se constituirá este martes por la tarde y todo indica que será una primera reunión caliente. No solo por el perfil de su nueva presidenta, sino porque la oposición también eligió a sus espadas más combativas para integrarla y agitarán la causa $LIBRA para incomodar al oficialismo.

“Creo que la candidatura de Lilia Lemoine, más allá de que se trata de una presidencia que le corresponde al oficialismo, expone con claridad el momento que atraviesa el Gobierno frente a causas especialmente sensibles, como Andis y el caso $LIBRA. Los libertarios solo buscan soldados leales, y Lemoine lo es a los objetivos de los Milei”, afirmó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien fuera el presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA y ahora integrará la Comisión de Juicio Político.

La comisión que investigó el caso $LIBRA desde la Cámara de Diputados JUAN MABROMATA - AFP

Si bien la investigación sobre la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA avanza con nuevas revelaciones, la oposición decidió que por ahora no presentará un pedido de enjuiciamiento contra el presidente Milei. Pese a que están convencidos de que su figura fue clave para que la maniobra se consumase, los opositores quieren evitar que el proyecto sea rechazado in limine, sin siquiera habilitar su tratamiento, por la Comisión de Juicio Político bajo el control de Lemoine.

“Vamos a esperar a reunir nuevos elementos probatorios y, cuando los tiempos políticos sean más propicios, recién entonces presentaríamos el pedido de juicio político”, deslizan.

Por de pronto, los opositores enviarán a sus soldados más combativos a la comisión. De Unión por la Patria, por caso, estarán representados Juan Grabois, Teresa García, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Paula Penacca, Eduardo Valdez y Cecilia Moreau.

Ese bloque ya formuló dos pedidos de juicio político contra el presidente Milei; el último de ellos lo presentó el diputado Marino en febrero pasado luego de que el primer mandatario reivindicara la operación que impulsó Donald Trump en Venezuela para desplazar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a tierra norteamericana para su juzgamiento.

La diputada Marcela Pagano Nicolás Suárez - LA NACION

Desde que Milei asumió la presidencia, la Comisión de Juicio Político nunca funcionó. Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.

Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.