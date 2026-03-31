Acto por Malvinas: Kicillof viaja a Tierra del Fuego, mientras Villarruel y Massa están en duda para el emblemático homenaje

USHUAIA.- A 48 horas del tradicional acto en Río Grande, la capital nacional de la vigilia, la connotación política de la conmemoración de la guerra de Malvinas está en boca de todos en Tierra del Fuego. Es que el gobernador Axel Kicillof confirmó su viaje a la isla, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel y Sergio Massa había asomado como uno de los posibles asistentes, pero aún no confirmó la invitación.

La posible baja de Villarruel, quien ya había confirmado su participación, generó una fuerte repercusión. Si bien no hubo un comunicado oficial que detalle los motivos, los trascendidos apuntan a la necesidad de evitar un clima hostil en una provincia -liderada por Gustavo Melella- que manifiesta fuertes críticas a las políticas de la gestión nacional. Villarruel tampoco es respaldada por los libertarios locales, alineados con el senador nacional Agustín Coto.

A esto se suma la incomodidad de compartir escenario con el gobernador de Buenos Aires, uno de los principales referentes de la oposición a nivel nacional. La coincidencia de ambos mandatarios en el Monumento a los Caídos era vista como una de las fotos políticas del año, pero esa posibilidad ahora quedó descartada.

Kicillof confirmó que viajará a Ushuaia, en una conferencia de prensa este lunes en La Plata Nacho Amiconi

“Hasta ahora se suspendió la venida de Victoria Villarruel”, confirmó Juan Carlos Parodi, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, quien será el principal orador en el acto oficial del 2 de abril en la Plaza Malvinas.

Otro nombre que dominó las especulaciones en los últimos días es el de Massa. El excandidato presidencial del peronismo había declinado su asistencia, según versiones coincidentes, para no cruzarse con la vicepresidenta. “Villarruel se esconde detrás de la gesta de Malvinas para defender a los represores”, dijeron en el equipo de Massa.

Ante las dudas sobre la presencia de Villarruel, en Tierra del Fuego crece la pregunta sobre si cambiará Massa su decisión a último momento, lo que representaría un fuerte respaldo político a una provincia opositora, en un acto al que asistirán diputados, senadores e intendentes contrarios a la política de Javier Milei.

Massa participó de la marcha por los 50 años del golpe de Estado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo el 24 de marzo Prensa

Más allá de los rumores y cambios logísticos que generan las idas y venidas de la dirigencia nacional, la Vigilia por Malvinas y el acto del 2 de abril es, ante todo, de los veteranos y de la comunidad que los acompaña con un alto respaldo, más allá de cualquier coyuntura política.

Organizada íntegramente por los veteranos de guerra de Río Grande –en el caso de la vigilia- y de Ushuaia en el acto oficial, la fecha conserva una mística única que el pueblo fueguino defiende año tras año. Incluso veteranos y familiares de otras provincias viajan a Tierra del Fuego para conmemorar en comunidad la fecha.

Para los excombatientes, las banderas políticas son secundarias frente al compromiso de mantener viva la memoria de los 649 soldados que quedaron en las islas. “El sentimiento por Malvinas y el respeto a nuestros héroes es lo único permanente”, aseguran desde la organización, reafirmando que el espíritu de la vigilia y del 2 de abril no depende de protocolos ni de agendas oficiales.

El desfile en conmemoración de la Guerra de Malvinas, en Río Grande, Tierra del Fuego Télam

Se espera que, como cada 1 de abril, miles de vecinos acompañen la vigilia con la visita a la Carpa de la Dignidad, el simulacro de desembarco y el minuto de silencio a la medianoche, en un acto que reafirma a Río Grande como el “guardián de la memoria nacional”.

Por otro lado, a las 11 de la mañana del 2 de abril el acto central se realizará en la Plaza Malvinas de la ciudad de Ushuaia, con discursos del presidente del Centro de ExCombatientes, el gobernador Melella y el intendente local, Walter Vuoto.