Fernán Quirós, con Luis Novaresio: “Alberto Fernández hizo poco para recuperar el valor de su palabra”

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, participó este lunes del ciclo +Entrevistas, el programa conducido por Luis Novaresio en LN+, y opinó sobre la actualidad política, los principales virus a tener en cuenta hoy y sobre la posibilidad de presentarse como precandidato en las próximas elecciones del año que viene.

Tras ser uno de los protagonistas de la pandemia del Covid-19, halagado entre pares por su gestión, el ministro aseguró que el virus no se ha ido. “Seguirá”, dijo. “Se espera que en febrero o marzo tengamos vacunas más eficaces y así en otoño/invierno entremos en una zona de casos periódicos que tendrán lugar en ciertas etapas del año”.

En otro momento, se embarró en el terreno político y cuestionó que el presidente Alberto Fernández “hizo poco para recuperar el valor de su palabra”. Mientras que se refirió al exministro de Salud Nacional, Ginés González García, tras el escándalo por el vacunatorio-vip. “Tiene una larga trayectoria en el sanitarismo argentino, pero ha cometido errores significativos”, dijo.

Aunque aclaró: “No me gusta estar volviendo permanentemente sobre los errores porque eso no construye una sociedad que encuentre un denominador común. La mejor manera de saber la que piensa una persona es ver su trayectoria y ver lo que hizo. No necesito hablar mal de los demás”.

Después, volvió a referirse a la pandemia y hacia el modo en el que él eligió manejarse para con el resto de la dirigencia, en medio de serias acusaciones y pocos acuerdos en el manejo del distanciamiento social obligatorio. “La sociedad se merecía sobre todo en el medio de la pandemia, con gran angustia, dolor e incertidumbre, líderes que no estén criticándose mutuamente sino que se vinculen por los puntos donde se ponen de acuerdo. Yo hice un enorme esfuerzo, no solamente con Ginés sino con todo el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia. Recibí críticas de muchos lugares y nunca me viste contestar una, sí con la certeza de contestar y dando explicaciones de lo que estaba haciendo, pero nunca contesté a nivel humano y personal”, analizó.

De madre enfermera y padre médico cardiólogo, Quirós contó cómo enfrenta la muerte de un paciente. “Siempre digo una cosa que aplica a todos los profesionales: lo primero que se necesita es sentar su profesión sobre una buena persona. Mi maestro que fue Mario Cámera, quien falleció, me enseñó de muy chico a ser persona. Cuando vos tenés una persona bien construida, la empatía, el acompañamiento, los momentos difíciles es un proceso un poco más llevadero porque entendés que en la dimensión médica, lo primero es la dimensión humana, después vienen las técnicas científicas que te acompañan”.

Sobre la posibilidad de ser precandidato

Consultado sobre la posibilidad de participar en las elecciones del año próximo, Quirós contó que aún no se considera precandidato: “Es un debate que hay que dar sobre las campañas, pero hoy mi decisión al respecto no es ni positiva ni negativa, es neutra. Ahora debemos conectar con lo que está pasado con la sociedad y con el país para trabajar sobre eso”, planteó.

En la misma línea, sostuvo que valora mucho la aceptación que tuvo su gestión, dentro del gobierno porteño, en la sociedad. “Entiendo que dado la aceptabilidad que tiene el gobierno de Horacio y la participación del gobierno y la mía en la particular en la pandemia, la gente me valore, pero eso no habla tan bien de mí, habla que la sociedad está buscando otra forma de liderazgo, de gobierno y eso a mi si me entusiasma”, dijo. Y continuó: “Una sociedad que está dispuesta a otro tipo de gobierno, menos paternalista, más sentado y basado en el respeto al otro, en la dimensión humana de las personas en las ciudades y en los países, en la necesidad de construir algunos denominadores comunes que nos saquen de esta contraposición permanente y que nos permitan tener un sentido de nación”.

En otro momento, habló sobre el mayor desafío que se le presentó al meterse en política. “Fue entender que la verdad y la razón son una construcción colectiva”, dijo. Según opinó, los funcionarios del espacio público deben entender que están al servicio de una comunidad y deben tener la sensibilidad de comprender lo que atraviesa esa sociedad en su conjunto para encontrar puntos de encuentro. “El respeto no es solamente no agredir a la minoría sino intentar incluir algunos conceptos que esa minoría tiene que en tu mayoría pueden ser aceptables. Cuando hablo de denominadores comunes no es que nos vamos a poner de acuerdo en todo, somos 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, pero esa diversidad tiene que encontrar espacios de entendimiento”, desarrolló.

Y aseguró: “El otro como sujeto que te completa, que te agrega perspectiva, amplitud de mirada. Si podes entender al otro e incluirlo en el proyecto, entonces eso te da sustentabilidad en el largo plazo que es lo que la Argentina no tiene”.

