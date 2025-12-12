Ovacionado: Fernán Quirós se incorporó a la Academia Nacional de Medicina y destacó una clave para el crecimiento profesional

La Academia Nacional de Medicina (ANM) formalizó hace instantes la incorporación del último miembro previsto para este año. Se trata de Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, que ocupará el sitial dedicado a la informática médica, la primera de las nuevas disciplinas que se seguirán sumando el año que viene.

Fue la tercera ceremonia prevista para los últimos meses de 2025 en el auditorio principal de la ANM. Antes, quedaron incorporados formalmente ya los académicos Silvio Tatti, en el sitial 33 dedicado a la ginecología, y Carlos Navari, en el 21, de medicina legal y deontología médica.

La sesión comenzó con la entrega del diploma y la medalla con la que se distingue a los académicos. Estuvo a cargo de Miguel Podestá, presidente de la ANM. La recepción al nuevo integrante lo dio Eduardo de Santibañes, académico de número.

Médico internista, Quirós es uno de los fundadores de la Academia Internacional de Informática en Ciencias de la Salud (Iahsi, por su sigla en inglés) y es miembro titular del Colegio Estadounidense de Informática Médica (Facmi), la Asociación Estadounidense de Informática Médica (AMIA) y la Asociación Internacional de Informática Médica (IMIA).

Participó en la creación de Informática en Salud como especialidad médica en la Argentina reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación y fue director de la residencia en Informática Médica del Hospital Italiano y la carrera de especialista de la Universidad del Hospital Italiano, donde en 2015 creó la Maestría de Informática en Salud, que aún dirige. En la misma universidad, fue profesor del doctorado en Ciencias de la Salud y de Bioingeniería hasta hace cuatro años.

Al dar su discurso, Quirós repasó la evolución de la informática médica hasta la llegada de la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitieron ir dando con soluciones necesarias para la práctica profesional como en la investigación clínica hasta la actualidad. “Gobiernos e instituciones han incorporado estos años algo de informática médica en sus actividades científicas y asistenciales”, remarcó el flamante académico.

Se refirió a la importancia de “la curiosidad” como impulsora en el crecimiento profesional –cualidad que de Santibañes había destacado de Quirós minutos antes– y de “la cooperación más que la competencia” para el desarrollo de las organizaciones.

No faltó durante sus palabras el agradecimiento a la formación recibida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el recuerdo de “los primeros pasos” en el Hospital de Clínicas y de su trabajo en el Hospital Italiano, al que consideró su “casa profesional”, donde también conoció a su esposa, la médica epidemióloga Silvana Figar, presente en la ceremonia con sus hijos.

Además de su familia, participaron invitados especiales. Entre ellos, el expresidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con miembros del gabinete; Luis Brusco, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires; María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, y Carlos Rojo, presidente de la Asociación de Médicos Municipales, y colegas con los que se formó en el exterior. El auditorio estaba colmado.

Para cerrar, Quirós expresó su compromiso con la ANM: dedicar su “capacidad y esfuerzo para sostener los principios fundacionales de la institución establecidos por Bernardino Rivadavia hace 200 años y que sostuvieron desde entonces próceres de la medicina argentina”, dijo. De pie, el auditorio aplaudió durante minutos.

El proceso para ampliar la representación de las especialidades en la ANM, de acuerdo con la evolución en la medicina, arrancó hace dos años y llevará de 35 a 40 los sitiales académicos. “La complejidad en la medicina creció y así lo hicieron las subespecialidades. Esto motivó la decisión de ir cubriendo esas áreas de las ciencias médicas en auge y con desarrollo en estos años”, había expresado el presidente de la ANM, en diálogo con LA NACION. Fue luego de que se conociera la designación de Quirós en agosto pasado para ocupar el primero en anunciarse, atribuido a la informática médica.

El sitial 36 lleva el nombre del médico Abel Ayerza, reconocido por haber descripto hace más de un siglo lo que se conoció como enfermedad o síndrome de Ayerza, un cuadro que la aparición de mejores técnicas diagnósticas ayudó a definir la hipertensión pulmonar.

La propuesta del nombre del nuevo sillón académico al plenario de la ANM la hizo la sección Medicina, una de las cuatro en que se dividen las distintas especialidades representadas y a la que pertenece la informática médica, según explicaron oportunamente desde la Dirección de Asuntos Académicos, de la que depende este proceso.

Como publicó LA NACION, la decisión de esta ampliación se tomó mientras presidía el Consejo de Administración el académico Juan Antonio Mazzei y se comenzó a implementar con su sucesor en ese cargo. “Con los avances en medicina, las especialidades evolucionaron y crecieron. Muchas estaban sin representación en los sitiales de la ANM y, ante esto, se decidió ampliarlos con otros cinco”, agregaron ante la consulta.

Esa modificación demandó una adecuación de normas institucionales y administrativas. Los 35 miembros en el Plenario Académico aprobaron el nuevo reglamento y estatuto. La incorporación de nuevos académicos para sitiales que estaban vacantes –los cargos son vitalicios y ad-honorem– y el fallecimiento de maestros de la Medicina como Fortunato Benaim y Edgardo Young dejó nuevos lugares por ocupar. Una vez completado ese proceso, se avanzó con la ampliación pendiente. "Ahora, estamos con el proceso de los cinco nuevos sitiales y el primero es el de informática médica, especialidad en la que, sin duda, es referente el doctor [Fernán] Quirós", agregaron desde Asuntos Académicos.