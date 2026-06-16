Francia vs. Senegal, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El encuentro tiene una cuestión política histórica porque Senegal fue colonia francesa hasta 1960 y algunos de los jugadores de Les Bleus tienen raíces senegalesas como, por ejemplo, Ousmane Dembélé, el delantero de PSG que es una de las figuras del equipo europeo y fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.