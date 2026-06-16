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Francia vs. Senegal, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo I se disputará a las 16 horas en el New York New Jersey Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este martes 16 de junio
Las selecciones se enfrentarán este martes 16 de junio

Un encuentro con historia

El encuentro tiene una cuestión política histórica porque Senegal fue colonia francesa hasta 1960 y algunos de los jugadores de Les Bleus tienen raíces senegalesas como, por ejemplo, Ousmane Dembélé, el delantero de PSG que es una de las figuras del equipo europeo y fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Hora, TV y dónde ver online Francia vs. Senegal

El partido entre Francia y Senegal podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports y Paramount+, desde las 19 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Francia y Senegal por el Grupo I del Mundial 2026.

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