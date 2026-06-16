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Francia vs. Senegal, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo I se disputará a las 16 horas en el New York New Jersey Stadium; todos los detalles del encuentro
Un encuentro con historia
El encuentro tiene una cuestión política histórica porque Senegal fue colonia francesa hasta 1960 y algunos de los jugadores de Les Bleus tienen raíces senegalesas como, por ejemplo, Ousmane Dembélé, el delantero de PSG que es una de las figuras del equipo europeo y fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.
Hora, TV y dónde ver online Francia vs. Senegal
El partido entre Francia y Senegal podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports y Paramount+, desde las 19 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Francia y Senegal por el Grupo I del Mundial 2026.
LA NACION
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