Crisis migratoria en Ceuta, EN VIVO: la reacción de España en respuesta al cruce masivo desde Marruecos

Una avalancha de personas nadó desde Marruecos hasta la playa de la ciudad española, en el extremo norte de África, e ingresó de forma ilegal
- 1 minuto de lectura'
09:30 | Dónde queda Ceuta
09:15 | Un punto de fricción
La ciudad, de 85.000 habitantes, es un punto de fricción en importantes crisis diplomáticas recientes entre Madrid y Rabat (capital de Marruecos). Ceuta recibe a miles de trabajadores diarios que cruzan la frontera desde Marruecos para ganar dinero de forma legal.
Por otro lado y de manera informal, los migrantes a menudo nadan desde la localidad marroquí de Castillejos, recorriendo unos cinco kilómetros para alcanzar territorio español. Otros intentan el cruce desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.
09:00 | Qué pasó en Ceuta
Ceuta limita con Marruecos y su frontera está delimitada y controlada estrictamente por las fuerzas de seguridad españolas. Es uno de los últimos vestigios, junto con Melilla, de la expansión del reino siglos atrás. Ahora enfrenta una situación compleja con la llegada de inmigrantes ilegales de diferentes países de África.
Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorio español, y a menudo se refiere a ellas como tierras ocupadas.
- 1
- 2
Meloni evalúa suspender la libre circulación de personas con España por la crisis de migrantes marroquíes en Ceuta
- 3
Una influencer brasileña denunció a un instructor argentino de ski por xenofobia: “Me llamó mono”
- 4
China comenzó a construir la Gran Muralla verde más grande del mundo: el peligro que conlleva