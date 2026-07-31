Crisis migratoria en Ceuta, EN VIVO: la reacción de España en respuesta al cruce masivo desde Marruecos

09:30 | Dónde queda Ceuta

09:15 | Un punto de fricción

La ciudad, de 85.000 habitantes, es un punto de fricción en importantes crisis diplomáticas recientes entre Madrid y Rabat (capital de Marruecos). Ceuta recibe a miles de trabajadores diarios que cruzan la frontera desde Marruecos para ganar dinero de forma legal.

Por otro lado y de manera informal, los migrantes a menudo nadan desde la localidad marroquí de Castillejos, recorriendo unos cinco kilómetros para alcanzar territorio español. Otros intentan el cruce desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

09:00 | Qué pasó en Ceuta

Ceuta limita con Marruecos y su frontera está delimitada y controlada estrictamente por las fuerzas de seguridad españolas. Es uno de los últimos vestigios, junto con Melilla, de la expansión del reino siglos atrás. Ahora enfrenta una situación compleja con la llegada de inmigrantes ilegales de diferentes países de África.

Así llegaban los migrantes a Ceuta ABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorio español, y a menudo se refiere a ellas como tierras ocupadas.