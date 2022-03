Guerra Rusia-Ucrania: la experiencia de un empresario argentino en Ucrania que debió mudar sus recursos a Varsovia

Un empresario argentino radicado en Ucrania relató los momentos que vive actualmente su negocio en ese país que desde hace 11 días es invadido por Rusia. Se trata de Ricardo Fernández Núñez, quien contó en comunicación con Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, que trasladó la administración central de su empresa a Varsovia, Polonia, mientras ofrece a sus empleados un traslado a esa ciudad.

“Hemos estado en la frontera trayendo a nuestra gente, ofrecimos a nuestros empleados que vengan a Varsovia a trabajar, porque hemos trasladado la administración central de nuestra empresa aquí. Pero se ha quedado mucha gente de nuestra empresa allá que no quiere venir porque quieren quedarse a defender Ucrania, sienten el deber. Es realmente raro esto, las personas que hemos traído no son empleados sino las familias”, contó.

Fernández Núñez precisó que su empresa se encuentra cerrada por razones bélicas, no obstante se expresó confiado en volver a ese país. “Va a terminar si Occidente empieza a mirar las cosas como las tiene que mirar”, dijo. El empresario entonces relató que el conflicto comenzó a ser claro desde el año pasado. “Para nosotros era muy claro desde junio del año pasado cuando empezó a rodear Ucrania utilizando las repúblicas separatistas. Puso más tropas en Croacia, en Bielorrusia, y Ucrania empezó a decir que eso podía terminar en una acción de fuerza. Era cuestión de tiempo y Estados Unidos lo sabía; pero no han tomado las medidas adecuadas”, agregó.

“La impresión que tenemos todos acá es que Putin está haciendo una masacre civil, que no se ve del todo. Putin no tiene límites para esto. No discrimina entre objetivos civiles y militares. Tiene objetivos civiles de geografía que es quedarse con una parte inmediata de lo que es el sureste y hacer toda una nueva frontera de lo que es desde Lugansk hasta Odessa, lamentablemente”, dijo el empresario. Y enfatizó: “Están arrasando todo lo que pueden”.

En esta línea, planteó desde su perspectiva tres razonamientos que deben ser tenidos en cuenta en medio del conflicto. “Lo primero es que los argentinos tenemos que entender que Ucrania no está lejos; Ucrania es Europa y si nosotros creemos que Europa está cerca no nos olvidemos que Ucrania está a tres horas de España, muy cerca del mundo occidental. Lo segundo es que el argumento que ha utilizado Putin para invadir es increíble”. Entonces, dio un ejemplo para poder comprender mejor la dimensión de la guerra. “Es como si Brasil sublevara a Misiones e hiciera que esta provincia fuera una república separatista, nosotros como país deberíamos entrar en conflicto con la república separatista de Misiones, pero Brasil la reconoce hace un acuerdo de asistencia reciproca para asistir y apoyar y entonces nos declara la guerra y nos invade. Es el ejemplo de lo que está haciendo Putin”, dijo.

Vladimir Putin (Andrei Gorshkov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Andrei Gorshkov - Pool Sputnik Kremlin

Como tercer punto mencionó otra cuestión a tener en cuenta sobre el conflicto bélico. “En 2019, Ucrania independizó su Iglesia de la Iglesia Rusa y perdió una comunidad monumental de ucranianos. Habría que pedirle, primero preguntarle, a la iglesia ortodoxa rusa que hizo o qué puede hacer para que esta guerra se pare”, planteó.

También, el empresario analizó: “Si bien se ha dicho que se está peleando con milicias, en cada casa, de cada familia ucraniana hay una bomba molotov que espera al enemigo, hay un espíritu guerrero que tiende a rechazar esto. Rusia se mete en un Afganistán de nuevo”.

“Los ucranianos están muy solos. Están reclamando la presencia de Europa, y aparte el presidente Zelenski no deja de decir ‘Señores cuántos muertos más quieren para empezar a hacer algo’ sobre todo con respecto al espacio aéreo. La realidad indica que Putin es un tipo previsible que anuncia todo lo que va a hacer: anunció lo de Crimea y lo invadió; anunció lo de los países separatistas y los sublevó; el día antes de reconocer a los países separatistas negó la nacionalidad de Ucrania y dijo que había nacido en Rusia y no al revés, y la invadió. Ayer, se reunió con todo el personal de Aeroflot y en una foto de asamblea dijo que las sanciones que ha aplicado Occidente son una declaración de guerra. Entonces, o lo leen bien a Putin o vamos a terminar contando un cuento que podríamos haber evitado”, reflexionó.

Tal como publicó LA NACION a principio de marzo, Fernández Núñez es un empresario cordobés que desde hace 25 años se instaló en Ucrania. Dueño del grupo vitivinícola Vinos de La Luz - con bodegas productoras en Valle de Uco (Mendoza), Ribera del Duero (España), Siena (Italia) y Santa María (Estados Unidos)-, desarrolló en la Argentina el Plan de Ahorro Previo y, en los ‘90, se fue a Polonia a repetir la experiencia. El negocio se expandió a República Checa, Hungría y a Ucrania, donde se quedó a vivir. “Me fui de Kiev y dejé el corazón ahí”, contó a LA NACION.

Si bien prefiere no contar detalles de cómo pudieron entrar, al día siguiente de la invasión lograron retirar “toda la maquinaria” y comenzaron a hacer la ruta que les permitiría salir del país. “Nos fuimos para una frontera en la que nos podía dejar pasar”, dijo. Una de sus mayores urgencias era que salieran del país cuatro directores expatriados, ejecutivos extranjeros cuyos contratos no están diseñados para “trabajar en la guerra”.

Para el resto del personal -emplea a 40 personas- generaron un sistema de provisión para que tuvieran “lo esencial” y contrataron un médico para que los atendiera. “No por la guerra, sino por cualquier urgencia que puedan tener; incluso entregamos antígenos para evitar un brote de Covid, tomamos las medidas posibles”, describió.