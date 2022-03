La primera decisión que tomó Felipe Fort tras recibir su millonaria herencia: “Hecho”

En enero, Felipe Fort había viajado a Miami para emprender la búsqueda de su nueva vivienda y una propiedad en particular llamó su atención: un imponente penthouse del Regalia Sunny Isles Beach. “No es mío todavía. Fui a verlo, nada más”, explicó por entonces ante la consulta de uno de sus seguidores de Instagram, quien quiso saber si lo había comprado.

Finalmente, tras cumplir los 18 años y heredar la fortuna de su padre, Ricardo Fort, el joven, quien viajó a la ciudad pocos días después del suicidio de su tutor legal, Gustavo Martínez, visitó nuevamente la propiedad y posteó videos e imágenes en Instagram con la palabra “Done” [”Hecho”, en inglés], mediante la cual dejó entrever que o bien invirtió en ella o que pudo cumplir su sueño de comprarla.

Felipe, como en la primera ocasión que recorrió el inmueble, estuvo acompañado por el agente inmobiliario y expareja de Ricardo, Gabriel Rydz, quien también compartió imágenes en sus redes alusivas al lujoso condominio. En una de ellas se lo ve junto a Fort en un sillón, postal que subió con la frase: “Diversión, trabajo = dinero y éxito”.

En cuanto al impactante penthouse, se encuentra dentro de un moderno complejo de edificios y en su interior cuenta con amplios ventanales, una pileta y hasta un vestidor que podría llegar a albergar más de mil pares de zapatos. En el programa de América, Intrusos, brindaron información sobre el tema de la mano de Lucía Ugarte, corresponsal del canal que se encontraba en Estados Unidos.

Felipe Fort junto a Gabriel Rydz: "Hecho", escribieron, sin espeficiar si compraron la propiedad o invirtieron en ella Instagram

“Felipe Vino hace unos meses y se enamoró de un penthouse muy exclusivo. Tiene piscina, microcine y hasta un escenario en donde ella [Martita Fort, su hermana] podría hacer una performance”, explicó la periodista. Además, remarcó que al joven se lo ve “muy interesado en los negocios”, y en construir su propio imperio. “Felipe dijo que ese departamento iba a ser suyo y tiene un block de notas en donde se pone los objetivos”, amplió Ugarte.

El majestuoso ventanal del edificio que deslumbró a Felipe Fort Instagram

De acuerdo a lo comunicado por la periodista, el hermano de Martita quiere adquirir la propiedad por mérito propio, y él mismo se manifestó al respecto en enero. “Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta. Quiero trabajar para llegar a esto y a más. Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá”.

El deseo que manifestaba Felipe en enero respecto al penthouse Instagram

Hace unos días, el joven Fort fue noticia cuando trascendió un clip en el que hacía referencia a las primeras medidas que le gustaría tomar en la empresa de chocolates. El video data de septiembre del año pasado y pertenece al canal de YouTube Pilo, para el cual el joven se sometió a un cuestionario realizado especialmente por sus seguidores de Instagram.

Felipe contó que le gustaría agrandar el tamaño de una de las golosinas más famosas de la compañía, el Marroc. “Lo vamos a agrandar en 10 meses, más o menos. Pero va a ser cuatro veces más grande, cuatro veces más rico y va a valer cuatro veces más”, aseguró.

La primera medida que tomará Felipe Fort cuando esté al mando de la empresa de chocolates

Por otro lado, también reveló que aspira a modificar el concepto del popular Dos Corazones: quiere hacer una versión especial con frases icónicas de su papá en lugar de las expresiones de romanticismo del chocolate cuya base son, precisamente, las dedicatorias.