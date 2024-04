Guillermo Francos cruzó a Pablo Moyano tras amenazar con un paro de camioneros: “Que no se equivoque”

Escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el gremio de camioneros liderado por Pablo Moyano si avanzan con un paro que afecte el abastecimiento de alimentos y la distribución de productos en todo el país. “ Que no se equivoquen ”, expresó el funcionario y señaló: “Hay un gobierno que ejerce la autoridad y lo hace seriamente”. El dirigente sindical que ocupa una de las tres sillas en la cabeza de la CGT adelantó que si no se homologaban los acuerdos paritarios del sector “no se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país”, el lunes 8 de abril.

Entrevistado por Luis Majul en La Cornisa por LN+, Francos sostuvo que “los argentinos deben estar cansados de escuchar este tipo de bravuconadas”, en referencia al hijo de Hugo Moyano. “Todavía no ha sintonizado lo que la gente piensa en la Argentina, que está harta de que algunos gremios tengan este tipo de mecanismos de acción”.

Fue entonces que resaltó el accionar del Gobierno y en específico del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich. “Que no se equivoquen porque el Gobierno va a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Si se pasan de la línea van a tener consecuencias”, aseveró.

Siguió con su advertencia sobre lo que podría ocurrir este lunes: “Si toman medidas que interrumpen el transporte y están vedadas por el código penal, habrá consecuencias. Si se hacen cosas ilegales se va a actuar con todo el peso de la ley”.

“No es nada contra los sindicatos, pero hay que respetar el orden establecido. No puede ser que un dirigente sindical nos tenga acorralados a los argentinos porque quiere un aumento por encima de la inflación. No vamos aceptar aumentos por encima de la inflación ”, insistió.

Por otro lado, aseguró que el Ejecutivo avanza en buenos términos en las negociaciones con otros partidos y los gobernadores para conseguir que se apruebe la Ley de Bases, sin embargo reconoció algunos errores la primera vez que intentaron sancionarla. “La primera etapa fue un poco compleja y tumultuosa. Tal vez cometimos errores en la discusión y la presentación. Era nuestra primera experiencia en el Parlamento con una minoría marcada. Ningún gobierno deja de cometer errores en su mandato”, expresó.

“A partir de ahí empezamos a encontrar acuerdos con las fuerzas más próximas a nosotros. Concentramos la ley. Pero en el inicio del mandato había que controlar variables descontroladas de la economía. Era un estado absolutamente roto y que no cumplía las funciones mínimas que debía cumplir con una planta de personal en donde sobraba gente por todos lados”.

Más temprano, este domingo, Francos habló sobre el nuevo piso que tendría el Impuesto a las Ganancias que se prevé renombrar como Impuesto a los Bienes Personales. El ministro, aseguró que el nuevo piso para pagar el gravamen estaría entre $1.500.000 y $2.000.000, tal como adelantó LA NACION.

“El ministro (Luis) Caputo lo está analizando con su equipo para ver cómo puede impactar en el tratamiento de la ley y en el objetivo del déficit cero”, explicó, y adelantó: “Seguramente va a estar entre $1.500.000 y $2.000.000. Las escalas son progresivas, pero hubo bastante acuerdo”.

Asimismo, en diálogo con Radio Rivadavia, negó que el impuesto vaya a cobrarse de forma retroactiva y detalló que la ley tendrá un artículo en el que se establecerá esto con respecto al último trimestre de 2023 y al primer cuatrimestre del 2024. De esta forma, responsabilizó a la gestión del Ministerio de Economía durante la gestión de Sergio Massa al no haber aclarado estos puntos cuando sacaron la normativa. “Vamos a resolver lo que estuvo mal hecho cuando se sancionó la ley”, destacó.