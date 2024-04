El Gobierno le contestó a Pablo Moyano por las paritarias y calificó a la medida como un “apriete”

Escuchar

Tras la amenaza del líder de Camioneros, Pablo Moyano, de avanzar con un paro general si no se homologa este lunes el acuerdo al que llegaron con las cámaras empresarias por la paritaria del sector, el Gobierno le contestó al sindicalista y lo instó a dejar de lado los “aprietes” y no incurrir en una medida que consideran “ilegítima”.

“No le vamos a homologar la paritaria a Camioneros”, adelantó anoche el ministro de Economía, Nicolás Caputo, en diálogo con TN. “Las paritarias se van a homologar en cuanto sean razonables. Es parte de todo el equilibrio general”, señaló el funcionario.

“Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por encima de la expectativa de la inflación, bárbaro, si es 15 puntos no tiene ningún sentido”, consideró el titular del Palacio de Hacienda en relación a la homologación que recae sobre la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero.

En tanto, desde la Secretaría de Trabajo se mostraron más cautos y aclararon a LA NACION que “la homologación no es un acto automático, como plantea Moyano”, y explicaron que al momento un grupo de jurídicos se encuentra estudiando las impugnaciones presentadas por miembros de una de las cámaras.

“El convenio por el que están presionando ha tenido impugnaciones graves por parte de integrantes de las cámaras y hasta que éstas se resuelvan, no se puede homologar”, precisaron en relación a la negativa de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (Catse), la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (Cedac) y la Unión de Propietarios de Camioneros (Uprocam) San Juan.

La advertencia de Moyano

El conflicto desatado con el líder de Camioneros escaló esta semana luego que Moyano advirtiera que su sindicato avanzará con una medida de fuerza si el Gobierno no homologa el acuerdo al que llegaron con las cámaras empresarias por la paritaria del sector. “No se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país”, avisó el hijo de Hugo Moyano, en caso de que para el lunes próximo no se haya validado el aumento salarial.

“Las paritarias están, lo que no hay es homologación. En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%”, expuso Moyano hijo en C5N.

Y agregó: “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento de 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país. Va a haber un paro general del gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”.

“Con su paro, el sindicalista Pablo Moyano perjudicará a todos los argentinos para presionar en obtener un dictamen favorable para él. Esto es violentar el estado de Derecho”, resaltaron desde Trabajo. “Creemos en un Argentina sin violencia, donde las instituciones funcionan, como están funcionando, y no hay aprietes ni dirigentes que por la fuerza busquen doblegar al otro y mucho menos al Estado”, agregaron.

Y dirigiéndose al camionero concluyeron: “Si la medida de fuerza se lleva adelante, la consideraremos ilegítima. Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la Ley. Nadie está por encima de la ley, por más poderoso que se crea algún sindicalista”.

LA NACION

Temas Pablo Moyano