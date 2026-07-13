Francos habló sobre una posible reelección de Milei y explicó de qué dependerá que obtenga un segundo mandato

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este domingo por la noche sobre la posibilidad de que Javier Milei sea reelecto como presidente de la Nación en 2027. “No solo creo que es necesario sino que además creo que lo va a lograr”, afirmó en diálogo con José Del Rio para Comunidad de Negocios (LN+).

“Creo que es necesaria una reelección del Presidente para consolidar todos los logros”, aseguró el exfuncionario. Además recordó que, en el caso de ser reelegido, el gobierno de La Libertad Avanza contaría, en ese período post elecciones, con un nivel de poder parlamentario que le permitiría aprobar reformas que hasta el momento no alcanzaron consenso.

Guillermo Francos dijo que considera que, en 2027, Javier Milei va a lograr ser reelecto como presidente de la Nación Hernan Zenteno - La Nacion

Respecto de los factores de los que depende que Milei tenga un segundo mandato, el exfuncionario sostuvo: “Yo creo, como decía recién, que se ha avanzado tanto en las reformas que, cuando uno compara la gestión de gobierno actual con las anteriores... Por supuesto que con la personalidad del propio Presidente, que algunos objetan pero que es un mandatario que avanza y resuelve... Yo creo que eso el pueblo argentino lo va a ver”.

“Va a ver algo que también remarcaba: si todavía se fija en su metro cuadrado y todavía no le llegó todo lo que pensó que le tendría que llegar, va a ver igual que hay una economía diferente en construcción en la Argentina, con los ojos del mundo puestos acá. No es un tema menor. Un gobierno que es capaz de relacionarse con el mundo de esta manera, expresando las ideas de las libertad, me parece que es muy importante”, destacó.

Guillermo Francos dijo que la designación de Diego Santilli fue "una decisión muy bien calibrada" Hernan Zenteno - La Nacion

En relación a la agenda parlamentaria del Gobierno, Francos aseguró que está de acuerdo con la eliminación de las PASO. Afirmó que esa instancia fue un “invento” que le brindó a las personas la posibilidad de elegir los candidatos e indicó que eso le resulta “mal desde todo punto de vista”. Y agregó: “Se ha convertido en un sistema muy costoso, que es evitable y no tiene sentido político ni institucional”.

“Me parece bien que se piense en eliminarlas definitivamente y que, si no hay acuerdo, por lo menos se suspendan hasta que se consigan los números”, sostuvo el ex integrante de la gestión libertaria.

Manuel Adorni sucedió a Guillermo Francos y ahora fue reemplazado por Diego Santilli Presidencia

Francos también se refirió a la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, cargo que anteriormente ocupó Manuel Adorni. “Me parece que el Presidente tomó una decisión muy bien calibrada”, afirmó.

Sobre el nombramiento de Santilli, dijo que se trata de una decisión que debe apuntar a retomar las formas en la metodología de trabajo que él había construido con los gobernadores. Y subrayó al respecto: “En ese momento, teníamos una debilidad muy grande en el Parlamento, entonces era necesario el apoyo de los gobernadores”.

Consultado por la destitución de Adorni y el proceso previo que desembocó en dicha decisión, Francos sostuvo que “había pasado un período de enorme desgaste” y que, por ese motivo, el Gobierno decidió que designar a un reemplazante.