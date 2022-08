Hernán Lombardi, sobre la interna en Juntos por el Cambio tras los dichos de Carrió: “De los agravios no se vuelve”

El exministro de Cultura Hernán Lombardi opinó esta noche sobre la interna en Juntos por el Cambio, luego de los dichos de Elisa Carrió, y sostuvo que “no vale la pena entrar en discusiones y agravios personales porque de ahí no se vuelve”.

Carrió hizo declaraciones explosivas en LN+ la semana pasada. Sugirió acuerdos espurios entre sectores de la oposición y el “Neo PJ” que, según ella, lidera Sergio Massa. A otros dirigentes de Juntos los acusó de corrupción y de conductas indecorosas. Cuando parecía que se recomponía hacia adentro el diálogo, la presidenta de la Coalición Cívica reflotó el malestar interno del frente opositor.

Sobre este escenario, el diputado nacional dijo esta noche, en diálogo con Eduardo Feinmann, que el espacio político debe propiciar la diversidad de opiniones. “Hay que mirar hacia delante, cuidando de hablar de ideas y no de personas. Porque cuando uno habla de personas, son heridas irreversibles”, planteó al ser consultado sobre las acusaciones de la fundadora de la Coalición Cívica.

“Tenemos una criatura que es Juntos por el Cambio, que excede a nosotros mismos como dirigentes. La dimensión del cambio, no lo podemos entregar. Nosotros queremos un cambio profundo, pensamos que de esto no se sale con maquillaje. Vamos a trabajar para estar juntos en la diversidad”, sostuvo Lombardi. Y agregó: “Nosotros hacemos política para cambiar a la Argentina de esta tremenda decadencia y vamos a cuidar a cada uno de los que participan de esto”.

Consultado sobre si Mauricio Macri avaló los dichos de la exdiputada nacional, el legislador respondió: “Macri no mandó a Carrió a decir nada, bajo ningún punto de vista. Seamos claros, que en Juntos por el Cambio cada cual dice lo que le parece está bien, creo que los agravios no son buenos, pero lo que no podemos es entregar la dimensión del cambio profundo, tampoco la dimensión de que sin equilibrio fiscal no va a funcionar ni nuestros valores”. Y aseguró: “Nos tenemos que cuidar”.

El expresidente Mauricio Macri eludió responder en forma directa sobre los duros cuestionamientos de Elisa Carrió a varios dirigentes de Juntos por el Cambio, aunque hizo un llamado a “poner la energía” en estar preparados para que en 2023, para que haya un cambio de gobierno que conecte a la Argentina con el mundo.

Si bien en la cúspide de JxC pretenden “cerrar el capítulo” en torno a la ofensiva que activó la líder de la CC para impedir el avance en la fuerza opositora del “pan-peronismo” y bloquear un eventual diálogo con Massa, uno de sus históricos enemigos en el mapa político, Carrió no parecería dispuesta a concluir la discusión tan rápido. Y por eso acudió otra vez a las redes. Dejó en claro que su mensaje sobre “la transparencia” sigue vigente. La última vez, tras las reacciones de sus pares, había dicho que si querían se iba, pero que no iba a callar.

“Hay un referente del peronismo republicano, que es el espacio que lidera Miguel Pichetto. Hace cuatro semanas, Mauricio puso una alerta sobre reuniones que había en la provincia de Buenos Aires que venían del Frente de Todos diciendo que quería ser parte de esto. Lo peor que nos podría pasar es que se nos empiecen a meter quinta columnistas que te empiecen a trabar todo. A Pichetto lo respetamos enormemente, en la provincia está Joaquín de la Torre. Nosotros tenemos un sistema precio corporación. No somos sectarios”, concluyó Lombardi.