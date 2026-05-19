Horacio Marín dio nuevos detalles sobre la inversión de US$25.000 millones de YPF en Vaca Muerta

El presidente de YPF, Horacio Marín, dio nuevos detalles sobre el proyecto de la petrolera nacional en Vaca Muerta que conllevará una inversión de US$25.000 millones, el mayor monto presentado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para LLL Oil. Según marcó, se espera que se generen 240.000 barriles diarios de petróleo y 6000 millones de dólares anuales.

Entrevistado por Luis Majul en LN+, Marín se refirió a las ganancias de YPF: “Este año nos está dando exportaciones de 18.000 millones de dólares y una balanza comercial alrededor de los 11.000 millones de dólares positivos. El año pasado ya había sido histórico, con 7000″.

La inversión, anunciada días atrás, se proyecta para los próximos 15 años y es posible gracias a la expansión de los beneficios del RIGI a otros sectores que se estableció en febrero de este año y cuyo objetivo fue la aceleración de las inversiones en Vaca Muerta y la exploración offshore.

Así, se incorporaron la explotación y producción de nuevos desarrollos con un monto mínimo de inversión de US$200 millones para los proyectos offshore y de US$600 millones para los desarrollos en Vaca Muerta y otras cuencas no marítimas.

🗣️ “Cada vez generamos más trabajo”



El presidente de YPF Horacio Marín destacó el impacto del RIGI y proyectó un crecimiento sin precedentes en las inversiones y el empleo para el sector energético a partir de 2027.



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"Este RIGI es fundamental para el crecimiento y el programa de YPF, de Vaca Muerta, y de las exportaciones argentinas. En este momento estamos juntando todas las áreas que tenemos al 100%, que nos permiten subir y crecer muy rápidamente la producción, así que estamos muy contentos de que pudimos armarlo“, había declarado en esa ocasión.

En la entrevista en LN+, Marín destacó que, por segundo año consecutivo, YPF está reflejando un crecimiento y dijo que, a partir de 2027, van a aumentar las obras. “Nunca se va a ver esta cantidad de inversiones”, señaló.

En este sentido, el titular de YPF subrayó que un índice de inversión muy fuerte son los equipos de perforación, que hacen los pozos, porque generan puestos trabajo a grandes escalas. “En diciembre de 2025 teníamos dos y para el mismo mes de este año vamos a tener 19, y así vamos para arriba continuamente. Vamos a aumentar la producción de una forma infernal. Vamos a hacer muchas obras porque hay que hacer plantas”, afirmó.

También anticipó que la compañía tiene en un 65% terminada la obra del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que consiste en una nueva terminal de exportación marítima en Punta Colorada, provincia de Río Negro, y explicó: “Es un caño de 30 pulgadas que en mayo se termina y llega al mar. Allí estamos haciendo 6 tanques cuyo diámetro es una cancha de fútbol profesional y tiene 10 pisos. Cada uno de ellos tiene un millón de barriles, que vamos a exportar entre todos”.

Horacio Marín dio detalles sobre la nueva inversión de YPF Marcelo Aguilar - La Nación

“Antes decían que no podíamos exportar porque no había infraestructura. Ahora la estamos haciendo entre todos los privados. Ese oleoducto, para el 2031, va a exportar más de 30 mil millones de dólares por año. De Río Negro van a salir alrededor de 1000 millones de dólares por año”, siguió.

Por otra parte, Marín se refirió a la medida de YPF de sostener el precio de los combustible durante otros 45 días, luego de que se cumpla el plazo previsto, y recalcó que no se trata de una regulación, sino de una “amortiguación”. “Cuando empezó el conflicto, decidimos no especular y aumentamos según el verdadero costo. Pero la guerra continuó e hicimos el primer buffer. Ahora hicimos otro”, dijo.

“Con esto, los accionistas no pierden, no rompemos la demanda y todo es mejor. No le generamos a la gente un aumento arbitrario de la gente y no jodemos a nadie”, cerró.