Horacio Rodríguez Larreta admitió que discutió con Patricia Bullrich, pero minimizó el impacto: “La seguridad es responsabilidad mía”

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta habló sobre las críticas de Patricia Bullrich por el operativo policial en Recoleta -en el marco de la vigilia de militantes kirchneristas en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner-. Durante su paso por +Voces (LN+), y consultado sobre si los reproches que le planteó la exministra de Seguridad le quitan autoridad, dijo: “De ninguna manera. Ella pensará distinto. Tiene derecho a pensar distinto. Yo la respeto mucho”.

Rodríguez Larreta admitió sin embargo haber discutido con la líder del PRO durante el almuerzo de este martes, que reunió a referentes de la fuerza política: “Tuvimos discusiones fuertes. Pero no cuento las conversaciones que tengo en privado. Tampoco voy a entrar en discusiones públicas con gente de mi propio espacio. Hay que manejar esto con mucho temple”.

Luego, reivindicó el rol de la Policía de la Ciudad en lo ocho días de manifestaciones en Juncal y Uruguay. “Estoy convencido del profesionalismo de la Policía de la Ciudad. No es una policía política. Es la policía de todos. Hoy, por ejemplo, actuó. Estuvo controlando que no se corte la calle y el único momento en el que se cortó fue cuando la vicepresidenta entró a su casa. Se controló que no hubiese el descontrol que hubo los días anteriores. Y se hizo con la misma autoridad que lo habían hecho días anteriores”, detalló.

En esa línea, afirmó de manera tajante -mientras miraba a cámara-: “La responsabilidad de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires es mía. Yo me hago cargo de eso. Y velar por la seguridad precisa de evitar situaciones en las que pueda aumentar la violencia. Hay que tener lo que hay que tener. Y yo tengo lo que tengo que tener para afrontar esto. Tengo lo que tengo que tener para cuidar la paz social, para que no escale la violencia. No hay que confundir la moderación con falta de autoridad”.

Sobre el uso de vallas, Rodríguez Larreta consideró que “no fue un error” haberlas puesto y opinó: “Veníamos de cinco días seguidos de un acampe. No es una manifestación. Hay puestos de choripanes, personas en árboles, insultos. No es un acampe. Las pusimos para cuidar al barrio. Y ellos [en referencia a la militancia kirchnerista] sacaron esas vallas violentamente”.

Se refirió también a las agresiones que recibió el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner y justificó lo hecho con una frase de la vicepresidenta. “En ese momento, él [en referencia a Máximo Kirchner] quiso entrar con un grupo grande de gente al domicilio de Cristina Kirchner”, explicó. Y sostuvo: “La Policía tiene la responsabilidad de tratar a todos por igual. Como dijo la Presidente, no hay privilegios. Todos somos iguales ante la ley”.

El jefe de Gobierno porteño aprovechó además para enviarle un mensaje a la expresidenta, luego de que dijera que hay que “repensar” la autonomía de la Ciudad durante un encuentro partidario. “Realmente, se sacó la careta con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Quiere controlar la ciudad, olvidarse de la Constitución Nacional. Los porteños se tienen que quedar tranquilos. CFK no se va a quedar con la Ciudad. No vamos a permitirle esto a Cristina Kirchner. No se lo vamos a permitir”, aseveró.

Y completó: “Es gravísimo que la presidenta (sic) no conozca la Constitución. A pesar de eso, creo que con sus declaraciones acerca de la autonomía de la Ciudad solo quiere distraer. Quiere sacar el foco de lo que realmente importa, que es que la gente no llega a fin de mes con la inflación, tapar el ajuste enorme que están haciendo, el 40% de pobreza, sus causas judiciales. Nosotros no nos vamos a enganchar en eso”.

El respaldo a Patricia Bullrich, a pesar de las diferencias

Tras el diálogo televisivo con Luis Majul, el jefe de Gobierno porteño se pronunció en Twitter sobre las declaraciones de CFK contra la presidenta del PRO -dijo que sacó tuits “poco inteligentes”- . “Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo para Patricia Bullrich”, posteó.