Cristina Kirchner criticó a Patricia Bullrich por un tuit: “La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio...”

Cristina Kirchner fue la principal oradora de un encuentro que tuvo en el Congreso con senadores y diputados del Frente de Todos en el que los parlamentarios oficialistas le expresaron hoy su unánime respaldo tras el pedido de la Fiscalía del juicio denominado Causa Vialidad de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La reunión, que duró alrededor de una hora, se llevó a cabo en el Salón Azul del Palacio Legislativo, al que acudió la casi totalidad de los miembros de las bancadas de ambas Cámaras.

Durante su alocución, la vicepresidenta se refirió no solo a la causa penal, sino también a lo ocurrido en su domicilio particular durante la última semana y los enfrentamientos con el gobierno de la Ciudad por la intervención de la policía local y las vallas que se coloraron el sábado.

Además, durante los 23 minutos que duró su intervención, apuntó en más de una oportunidad contra la titular del PRO, Patricia Bulrrich y aseguró que formó parte del grupo de personas que convenció al expresidente, Fernando De La Rúa, de declarar el estado de sitio en diciembre de 2001. “No tenemos gente racional en frente de nosotros”, aseguró.

“Cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001. Lo que vimos el sábado y posteriormente todo el fin de semana. Ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretar, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad como le digo yo. Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio. Yo era, reitero, senadora, Alfonsín, el presidente Alfonsín era senador. Casualmente, un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi. ¿Se acuerdan? Yo por lo menos me acuerdo porque lo integraban los hijos del Presidente, una ministra que ahora es la Presidenta del Pro. Se acuerdan. Bueno, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De La Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime”, dijo Cristina sobre Patricia Bullrich.

Cristina siguió: “Escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales y que las tiene desde la política, decir: ‘No importa los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad’. Que es, precisamente, la misma persona que integraba el grupo que le hizo firmar al presidente De La Rúa el decreto de estado de sitio que terminó con 40 muertos y un gobierno inconcluso. No es que me ponga nerviosa ni es que me ponga miedosa. Simplemente, me da un ejercicio de responsabilidad muy grande porque no tenemos gente racional frente a nosotros ”.

En otro tramo de su discurso, cuando hablaba de la Causa Vialidad, volvió a referirse a Bullrich, sin nombrarla y aseguró: “Quieren estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice: ‘12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora. No sé, qué sé yo pero, pero… si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Pero, decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención”.

¡SE TERMINÓ!



Cristina Fernández de Kirchner: basta de su prepotencia violenta.

12 años de gobierno: 12 años de condena. Esa es su realidad. Víctima es el pueblo que sufrió el robo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2022

La reunión con sus parlamentarios

El encuentro comenzó oficialmente a las 17.30, cuando ingresó la vicepresidenta, quien se sentó a la mesa principal flanqueada por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y por los jefes de los bloques de Diputados, Germán Martínez, y del Senado, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

La reunión, pedida por la bancada de Diputados del Frente de Todos (FdT), se realizó a puertas cerradas y cada legislador debió dejar su celular en la puerta del Salón Provincias. Pero más tarde, la Vicepresidenta publicó en su cuenta de Twitter un video con su intervención en la reunión.

Hoy en el Congreso de la Nación nos reunimos con compañeros y compañeras de los bloques parlamentarios del @frentedetodos ¡Gracias por el acompañamiento y por el cariño! pic.twitter.com/QOwnsH65gy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 30, 2022

Según trascendió de fuentes que estuvieron en el cónclave, hablaron los diputados José Luis Gioja, Martínez, Cecilia Moreau, Carlos Selva y Carolina Yutrovich, en tanto que por el Senado lo hicieron Mayans y Silvia Sapag.

La vicepresidenta cerró el encuentro, de acuerdo con fuentes del bloque, agradeciendo la solidaridad de los legisladores y cuestionando las causas en las que se encuentra investigada.

Con información de la agencia Télam.