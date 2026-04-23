Rodríguez Larreta comparó a la Argentina con Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba por la libertad de expresión

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuestionó este jueves la decisión de la administración de Javier Milei de impedir el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, por lo que comparó a Argentina con Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba.

“Países en los que se restringe a la prensa: Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Argentina”, tildó Rodríguez Larreta desde sus redes sociales.

Países en los que se restringe a la prensa:



Iran 🇮🇷

Corea del Norte 🇰🇵

Cuba 🇨🇺

Venezuela 🇻🇪

Argentina 🇦🇷 https://t.co/qZmD0UVGGj — Larreta (@horaciorlarreta) April 23, 2026

Más allá de la polémica por la decisión del Gobierno, Rodríguez Larreta mantiene una fuerte oposición al gobierno de Milei, a diferencia de sus exsocios de Juntos por el Cambio.

En tiempos de la campaña presidencial de 2023, Milei solía hacer blanco de sus críticas al entonces alcalde porteño, lo que profundizó el distanciamiento entre ambos.

Qué pasó en la Casa Rosada

En medio de una nueva escalada de agresiones verbales contra periodistas y medios de comunicación, el gobierno de Milei prohibió este jueves el acceso de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Así, les restringió su tarea profesional a unos 60 periodistas que a diario concurren a la sede oficial, en una medida que podría extenderse hasta este viernes, según fuentes oficiales.

Diputados piden entregar una nota a Lanari, el secretario de Comunicación, por el impedimento de ingreso de la prensa a la Casa Rosada Hernan Zenteno

Las razones esgrimidas son la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa y la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

La explicación

El funcionario Javier Lanari, a cargo de la prensa y comunicación oficial, argumentó que “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”.

Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional... — Javier Lanari (@javierlanari) April 23, 2026

“El único fin es garantizar la seguridad nacional”, acotó el funcionario, en una medida con pocos antecedentes: la sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta aún durante gobiernos de facto.

El repudio

La prohibición generó un fuerte rechazo de entidades periodísticas que condenaron la medida y solicitaron que sea eliminada.

Organizaciones periodísticas como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) marcaron la “máxima preocupación” que genera la decisión, su “gravedad institucional” y su carácter de “intempestiva”.