Jony Viale analizó la interna oficialista: “Se están matando con 6% de inflación mensual en el medio”

¿Cuál es la marioneta más famosa del mundo? Ese jovencito que cobraba vida en el taller del carpintero Gepetto, más conocido como Pinocho ¿Cuál era el problema? Además de marioneta, Pinocho era un gran mentiroso. Le mentía todo el tiempo a su padre creador. Por eso, Gepetto le termina diciendo: “Las mentiras, hijo mío, se reconocen enseguida porque suelen ser de dos clases. Hay mentiras que tienen las patas cortas y mentiras que tienen la nariz larga”.

Te recuerdo la historia de Pinocho: además de marioneta, era un gran mentiroso. El solo hecho de que el Presidente de la Nación tenga que reafirmar que él manda, habla de una debilidad intrínseca. Pregunto: ¿Menem andaba aclarando que él mandaba? ¿Kirchner andaba aclarando que él mandaba? ¿Cristina andaba aclarando que ella mandaba? ¿Macri andaba aclarando que él mandaba? Cuando un Presidente tiene que sobreactuar firmeza, voz de mando, poder y autoridad es porque no lo tiene.

De hecho, el mismo Presidente fue el que introdujo la palabra títere. Alberto había hecho un análisis político correcto. No se puede gobernar con Cristina en la nuca. No te deja gobernar, te quema la cabeza, no sabe delegar, te maneja, insulta, degrada, debilita, te desgasta y lima el gobierno. Pasó exactamente eso: el poder siempre estuvo en Juncal y Uruguay.

La interna en el Gobierno fue el disparador del editorial para LN+ (AP Foto/Natacha Pisarenko)

¿Quién ordenó no comprar las vacunas de Pfizer? ¿Quién ordenó romper la relación con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Quién ordenó ir a la guerra contra la Corte Suprema? ¿Quién ordenó expropiar Vicentin? ¿Quién ordenó comprar vacunas Sputnik? ¿Quién ordenó echar a Marcela Losardo del Ministerio de Justicia? ¿Quién ordenó echar a Juan Pablo Biondi de la Secretaría de Comunicación? ¿Quién ordenó poner a La Cámpora en el PAMI, la ANSES, YPF y Aerolíneas Argentinas? ¿Quién ordenó sacar a Santiago Cafiero de la Jefatura de Gabinete? Entonces, señor Fernández, no sea mentiroso como Pinocho.

En estos dos años usted fue una marioneta de su vicepresidenta ¿Qué estamos viendo ahora? Que Cristina se cansó. Se dio cuenta que este Gobierno es un desastre, se dio cuenta que las elecciones están perdidas y le soltó la mano. Lo que estamos viendo es la implosión del populismo en el medio de una crisis económica y social gravísima. Es decir, se están matando con 6% de inflación mensual en el medio; se están matando con una guerra mundial en el medio; se están matando con 19 millones de pobres en el medio; se están matando con la clase media que no llega a fin de mes en el medio.

Vos fijate: ¿Qué decía un intelectual K como Adrián Paenza en 2019 sobre Alberto Fernández? La misión era convencer a toda la población del mundo de ‘Alberto Fernández Presidente’ ¿Qué dice ahora Paenza junto a otros intelectuales K? “Proponen ir despacio pero terminan inmóviles”, “Pretenden hablar suave pero se vuelven inaudibles”, “Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformatoria”.

O sea, lo trata de inmóvil, inaudible y débil ¿Cómo se llama el cuento? Hay que cambiar de marioneta porque esta no funcionó ¿Qué decía Cristina en 2019 sobre Alberto Fernández? ¿Qué dice Cristina ahora a través de Oscar Parrilli? “Inexperiencia, inocencia, ingenuidad o complicidad. No lo sabemos. Si alguna o todas estas fueron las causales de llevarnos hasta aquí, ojalá la historia nos lo pueda dilucidar”.

“Esta no fue una negociación del Frente de Todos sino de ese grupo de funcionarios que nos dejaron al borde del precipicio y nos extorsionan para que aprobemos en sobre cerrado sus actos irresponsables o vendrá la catástrofe”. O sea, Cristina lo trata a Alberto de inexperto, inocente, ingenuo, irresponsable, cómplice y extorsionador. Señora, hágase cargo. Este desastre de Presidente y este desastre de Gobierno lo armó usted.

¿Qué quiere Cristina ahora? Escenario 1: irse y armar rumbo al 2023. O sea, dinamitar este Gobierno por adentro. Escenario 2: forzar la renuncia de Alberto, lo cual sería golpista. Escenario 3: negociar, encontrar un punto intermedio y acordar una tregua ¿Cuáles son las dos condiciones que quiere Cristina? La cabeza de Martín Guzmán y la cabeza de Santiago Cafiero. Los dos ministros más importantes del Gobierno que Alberto no echó después de las PASO. El ministro de Economía y el canciller.

¿Por qué Cristina quiere la cabeza de Guzmán? Porque está convencida que es un empleado del FMI. Cristina cree que Martín Guzmán es el responsable de haber chocado al país y de tener seis puntos de inflación. Hay algo que es cierto, cada vez que hubo inflaciones altas o altísimas, el oficialismo de turno perdió las elecciones.

1987: Inflación mensual, 11,8%; el oficialismo perdió.

1989: Inflación mensual, 20%; el oficialismo perdió.

2019: Inflación mensual, 4%; el oficialismo perdió.

2021: Inflación mensual, 3,1%; el oficialismo perdió.

Cada vez que se produjo un deslace de la inflación, el oficialismo chocó de frente ¿Qué hace Cristina? Lo ve venir y abandona el barco, huye para despegarse. Huye cobardemente para no quedar pegada al fracaso del Gobierno. Con todo respeto, señora, está haciendo el ridículo. Yo se que usted piensa que la gente es estúpida; yo se que usted vive subestimando al pueblo argentino; yo se que usted piensa que todo se arregla con un poco de ‘platita’. Pero le tengo noticias: la sociedad argentina es mucho más madura que ustedes y está 20 pasos adelante de la dirigencia política. Ya todos saben en Argentina, que este fracaso es todo suyo.