Marcelo Longobardi opinó sobre la entrevista de Viale a Milei y la interrupción de Caputo

A una semana de la entrevista que le realizó Jonatan Viale a Javier Milei, Marcelo Longobardi analizó lo sucedido respecto a la versión sin editar en la que se podía ver claramente una interrupción del asesor presidencial Santiago Caputo. “Cosas como estas no pueden pasar”, afirmó el periodista y exconductor radial, que también reflexionó sobre qué hubiese hecho él en ese lugar y presentó “objeciones” a la cercana relación que hay entre algunos periodistas y el jefe de Estado.

Antes de comentar el incidente ocurrido en TN, el periodista hizo una aclaración sobre su tenso vínculo con Viale, con quién mantuvo varios roces y discrepancias hasta su salida de Radio Rivadavia en diciembre pasado: “He tenido desacuerdos públicos muy severos con Jonatan Viale. Las hemos tenido también de manera privada. Está claro que Viale y yo no somos amigos. Hemos tenido problemas al aire y es por eso que yo tomé la determinación de alejarme de él, incluso cuando eramos compañeros”.

“Por lo tanto, aunque te parezca un poco loco, no me parece justo que yo examine su trabajo siendo que tenemos una cierta animadversión mutua. Para mí sería muy fácil venir acá a destrozarlo. Pero prefiero no hacerlo. Que lo juzgue la gente”, dijo Longobardi. Y luego, planteó: “Lo que sí te diría... Hay cosas que pueden pasar en televisión. Esta no es una de ellas. Y menos sabiendo de la relación poco profesional que existe entre Viale y Milei”.

El periodista y exconductor radial Marcelo Longobardi Captura de Pantalla

Sobre la filtración del material -el video completo fue subido a YouTube y luego borrado- sostuvo: “No tengo claro cómo ocurrió. Existe un debate de nuestra profesión de si fue producto de la casualidad o deliberado. Tampoco me interesa mucho. En todo caso me interesa el contexto”.

“Acá hay que meterse en un asunto complejo. Las relaciones entre el presidente Milei y la prensa que lo acompaña están muy prostituidas. Eso es parte de un declive democrático de la Argentina. Y el hecho de que esto le pasara a alguien que es cercano al mandatario...”, planteó el periodista para luego admitir, en diálogo con Jorge Fontevecchia: “Si yo fuera Viale, eventualmente hubiera dado el material crudo y tratado después de explicar el contexto”.

“Siendo que esa parte se grabó, la hubiera presentado tal y como estaba. Le diría al asesor presidencial ‘lo lamento mucho señor Caputo. Esto se grabó y debe salir al aire’. A Joni le hubiese convencido hacer esto y no lo hizo. Pero es su manera de ver las cosas. Qué haga lo que quiera”, sumó para justificar su postura.

“Tengo una distancia sideral con ese grupo de periodistas que hoy integran esta tropa de periodistas militantes y/o oficialistas. Particularmente en el caso de Viale, creo que no me corresponde opinar más de lo que ya dije. Me parece injusto. Tal vez si lo tuviera delante, le diría de todo. El caso es muy grave”, remarcó.

Y dio por finalizado su aporte con una pequeña reflexión: “En la Argentina veo un grupo de periodistas que está interviniendo en el tema del poder. Hay una relación excesiva. Yo concibo al periodismo de una manera distinta. Las relaciones personales trato de evitarlas. Acá hay un declive importante”.

La interrupción del asesor presidencial

La intromisión de Caputo fue ante una explicación ofrecida por el jefe de Estado respecto del criptogate. En los últimos tramos de la entrevista con Viale, Milei resaltó haber promocionado $LIBRA desde su cuenta “personal” de X y consideró imprudente adelantar lo que haría en las causas en las que está denunciado hasta recibir asesoramiento por parte del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. “Él es el que entiende de estos temas”, marcó.

Viale, entonces, enfatizó: “Está bien, pero sos el Presidente”. El diálogo continuó con una nueva aclaración del mandatario y una sugerencia del periodista a que revise la descripción de su cuenta en la plataforma de Elon Musk. “Mi cuenta es personal. Fijate lo que dice mi cuenta”, le pidió Milei a Viale. El conductor dijo estar en conocimiento de que su usuario lo describe como “economista” y no como “Presidente”, pero reforzó: “Sos el Presidente”. En ese momento, ante los argumentos de Milei, Caputo intervino y pidió que se frene la grabación. Se acercó a Milei y le susurró algo al oído. Luego, le pidió al periodista que repitiera la pregunta.

“Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escuchó detrás de cámara. “Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial”, indicó Viale y agregó: “A ver, ¿cómo veníamos?”, a lo que Milei responde: “No sé. Volvé a preguntarme sobre $LIBRA”.

