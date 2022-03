¿Será candidato? Jorge Macri fue sometido al “detector de comunicación no verbal” y esto fue lo que pasó

El ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura suya para las Elecciones 2023, pero Luis Majul y su tocayo Novaresio insistieron con la pregunta y lo sometieron al “detector de comunicación no verbal” para determinar en qué territorio sería candidato.

“A esta altura, lo importante es llegar al 2023″, lanzó el intendente de Vicente López en uso de licencia, quien asistió al piso de LN+ para ser entrevistado por Majul en el noticiero matutino 8.30 AM, que cuenta con la participación de Débora Plager y Marina Calabró.

En la entrevista, el empresario y político criticó a la agrupación La Cámpora por “no creer” en el sector privado y dijo que “ellos creen que la plata se fabrica”. “Hay una generación del kirchnerismo que creció con el amparo del Estado: nunca en su vida se tuvieron que ganar el mango”, agregó.

“¿Juntos por el Cambio está mirando el 2023?”, preguntó Majul. “Estamos mirando el 2023 como el inicio de un cambio en la Argentina, pero con la responsabilidad de conducir este año y nueve meses que quedan por delante”, respondió Macri.

Sin embargo, cuando llegó el momento de realizar el pase con el programa que conduce Novaresio, Buen día Nación, el periodista insistió con la pregunta: “¿Jorge Macri dijo al final si va a ser candidato a Jefe de Gobierno?”, quiso saber. “Me parece que le interesa más la provincia de Buenos Aires”, consideró Marina Calabró.

“Hagámosle un plano y preguntemos: ¿Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿O gobernador de la provincia de Buenos Aires?”, propuso Novaresio y, ante la expresión del rostro de Macri, que no formuló palabra alguna, dijo: “¿Cómo lo interpretamos?”.

“La comunicación no verbal dice ‘dejame que aparezcan las primeras encuestas y después te digo’”, analizó Majul en tono de broma. “A esta altura, lo importante es llegar al 2023″, atinó a decir Macri.

“Apoyo lo que dice Macri: nosotros tenemos un cierto cuidado de mencionar sucesiones presidenciales, pero ahora, en este momento difícil, vuelven a plantearse las hipótesis más dramáticas”, reveló Novaresio. “Nosotros somos muy prudentes a la hora de hablar de estos temas, pero se oyen en boca de dirigentes”, añadió Plager.

En este contexto, Macri dijo que “Juntos por el Cambio tomó una postura muy clara: no podemos volver al 2001, por eso le decimos no al default y no a la crisis”, señaló, y aclaró: “Segundo, queremos transcurrir este año y medio con mucha responsabilidad y prepararnos para ser Gobierno y empezar a recorrer un camino de superación en la Argentina”.

“La verdad, me parece que el Gobierno está siendo absolutamente miserable e irresponsable”, criticó el tandilense, en relación a la ruptura interna de la coalición de gobierno. “Miserables e irresponsables, y con cierta locura política”, dijo Majul. “Desde la oposición dicen que se lo quieren llevar puesto al presidente”, finalizó.