Jony Viale: “El hombre mediocre”

El hombre mediocre. El editorial de Jonatan Viale.

José ingenieros era un psiquiatra ítalo-argentino brillante, que escribió un libro llamado... “El hombre mediocre”.

Sobre el mediocre, dice: “El mediocre no inventa nada, no crea, no empuja, no rompe, no engendra; pero, en cambio, custodia celosamente La armazón de automatismos, prejuicios y dogmas”.

Bueno... La Real Academia Española es mucho más concreta. Mediocre: “De poco mérito, tirando a malo”.

Repasemos, por favor, la definición de Juan Grabois sobre Alberto Fernández. “El año que viene no quiero tener a otro mediocre, otro tibio, a otro cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto”.

No tengan dudas de que Alberto Fernández es el presidente más humillado de la historia; más que Frondizi; más que Illia; más que De la Rúa; más que todos. Porque la gran diferencia es que los propios lo consideran un “mediocre”.

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, realizó la presentación de su libro "Los Peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado" junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Club Platense de La Plata Matias Adhemar - LA NACION

Repasemos los adjetivos que usó Grabois:

1. Mediocre

2. Tibio

3. Cobarde

Me acuerdo que hace un tiempo el verdadero dueño de Venezuela, Diosdado Cabello, también le había dicho “tibio” a Alberto Fernández.

Esto es lo que piensa el kirchnerismo de Alberto. No lo soportan por tibio por miedoso por débil por blando por cobarde.

Ahora, lo más interesante del “operativo despegue” es Máximo Kirchner, hijo de Cristina, diciendo hoy: “Quiero que gobierne un buen peronista”.

Máximo Kirchner alimenta las intrigas: “Quiero que gobierne un buen peronista o una buena peronista”

Diputado Kirchner: lo primero es que es de muy mal gusto no hacerse cargo de la criatura que ustedes inventaron. ¿Se acuerda cómo era la boleta que le permitió a Fernández llegar a la presidencia?

-Alberto presidente

-Cristina vicepresidenta

-Massa diputado

-Máximo diputado

-Axel gobernador

Ustedes inventaron este monstruo que destruyó a la Argentina.

Diputado Kirchner: solo un ser miserable y oportunista no se hace cargo de su invento.

Segundo: si este gobierno es tan malo como usted dice... Pues entonces tenga el coraje de renunciar.

Si es tan valiente; si es tan osado; si es tan audaz; si está tan molesto con este gobierno... Pues entonces, tenga dignidad y renuncie.

Renuncie usted a su cargo como diputado nacional y a su sueldo de $ 672.730 por mes. Que renuncie la compañera Luana Volnovich a la dirección del PAMI donde cobra $ 1.061.091 por mes.

Que renuncie el compañero Wado de Pedro a su cargo de Ministro del Interior donde cobra $ 873.400.

Que renuncie el compañero Tristán Bauer a su carguito como ministro de Cultura donde cobra $ 873.400 por mes.

Que renuncie el compañero Martín Soria, al ministerio de Justicia donde cobra $ 873.400.

Y que renuncie la compañera Cristina Kirchner a la doble pensión vitalicia que está en $ 7.673.000 por mes.

Porque si no, Máximo, es todo para la tribuna.