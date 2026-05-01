Se aproxima un fin de semana largo con aire polar, ráfagas de 50 km/ h y mínimas de 2°C: las zonas afectadas

El ingreso de aire polar y ventoso impactará sobre la región central del país; las temperaturas mínimas perforarán el umbral de los 5°C en sectores del conurbano bonaerense
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El desplazamiento de un frente frío de gran intensidad sobre el centro del territorio nacional modificará las condiciones meteorológicas durante el fin de semana largo.
Este fenómeno atmosférico sucederá tras los valores mínimos de principios de semana y la masa de aire polar afectará de manera directa la Ciudad de Buenos Aires y las zonas vecinas.
Cuándo llega el cambio de temperatura
Según Meteored, el sistema frontal más fuerte avanzará sobre el centro del país durante el viernes, un fenómeno que provocará una rotación inmediata del viento hacia el sector sur en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La atmósfera presentará un período breve de inestabilidad entre la mañana y la tarde, con una baja probabilidad de lluvias aisladas para esa jornada. Las temperaturas máximas alcanzarán los 24°C y mínimas que rondaran los 12°C previo al ingreso definitivo de la masa de aire frío.
Las zonas afectadas
El ingreso de aire polar se consolidará entre el sábado y el domingo con condiciones propias de la estación invernal, ya que para el sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas de viento constantes.
El aire frío más intenso llegará durante la mañana del sábado, con mínimas que rondaran entre los 10°C en zonas urbanas y los 7°C en zonas mas abiertas. Con el correr del día, la temperatura marcará los 18°C por la tarde, con ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora.
Para el domingo el frío se intensificará con mínimas que rondaran los 6 °C en zonas urbanas, mientras que en zonas suburbanas podrían alcanzar los 2 o 3 °C.
Medidas de prevención del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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