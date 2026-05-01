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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno reabre la sala de periodistas y el avanza la causa Andis

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei
El presidente Javier MileiHernan Zenteno - La Nacion

Autores en vivo (4)

Dirigentes del PJ buscan construir una alternativa a Kicillof y al kirchnerismo para 2027

Delfina Celichini
Delfina Celichini

Sin liderazgos definidos ni una hoja de ruta consolidada, un sector del peronismo comenzó a ensayar su reconfiguración con la mirada puesta en 2027. Se trata de un grupo de dirigentes de distintos puntos del país que impulsa un debate interno para redefinir las bases del PJ y construir una alternativa tanto a Axel Kicillof como a Cristina Kirchner, hoy las dos principales figuras que disputan el liderazgo partidario.

El puntapié inicial será este viernes 1° de mayo, desde las 9.30, en un encuentro en Parque Norte. La convocatoria, que busca tener carácter transversal, es impulsada por el apoderado nacional del PJ y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, junto a los legisladores nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), además de intendentes de distintos puntos del país como Federico Achával, de Pilar.

Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Ricardo Quintela y Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes peronistas
Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Ricardo Quintela y Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes peronistas

Luis Caputo y la reina Máxima, juntos en el Foro Llao Llao

“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, escribió el ministro de Economía en X. Ambos coincidieron en la 11° edición del Foro Llao Llao, que se celebra en Bariloche, Río Negro.

El posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la reina Máxima de Países Bajos
El posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la reina Máxima de Países BajosCaptura de Pantalla

Marco Rubio le bajó el tono a la filtración sobre el posible giro de EE.UU. por Malvinas: “Es tan solo un mail”

Guillermo Idiart
Guillermo Idiart

Luego del revuelo que se generó la semana pasada tras una filtración en el Pentágono que, según publicó la agencia Reuters, contemplaba la suspensión del apoyo de Donald Trump al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas, el secretario de Estado, Marco Rubio, le restó importancia al asunto al calificarlo de “tan solo un correo electrónico” y minimizó las probabilidades de que el gobierno norteamericano respalde las reivindicaciones argentinas.

“Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas”, señaló el jefe de la diplomacia norteamericana al diario The Telegraph, antes de la visita del rey Carlos III a Estados Unidos esta semana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco RubioBRENDAN SMIALOWSKI - POOL AFP

La Justicia ordenó peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en la causa por supuestas coimas en la Andis

La Justicia ordenó la realización de peritajes en los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en los que una voz, que sería la del exfuncionario, hablaba de un sistema de coimas dentro de la agencia.

Según pudo saber LA NACION, el peritaje fue encargado a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina con el objetivo de corroborar “la veracidad de los audios”.

El Gobierno reabre la sala de periodistas en la Casa Rosada y se espera una conferencia de Manuel Adorni

Jaime Rosemberg
Jaime Rosemberg

Luego de una semana, el gobierno de Javier Milei decidió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, inédita desde el regreso de la democracia, recogió duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.

En el anochecer del jueves, altas fuentes del Gobierno confirmaron a LA NACION que el próximo lunes los periodistas podrán reingresar a Balcarce 50. De hecho, varios medios comenzaron a recibir mails individuales con la confirmación de la autorización oficial.

Conferencia de Manuel Adorni
Conferencia de Manuel AdorniPresidencia

Cuáles son las provincias a las que las grandes inversiones les dan la espalda

María Julieta Rumi
María Julieta Rumi

Con un mapa laboral ya alterado —por caso, durante la gestión de Javier Milei, solo Neuquén y Río Negro lograron generar empleo mientras el resto de las provincias registró caídas—, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se suma como un nuevo factor de reconfiguración territorial. El esquema tiende a reforzar ese patrón: beneficiará a distritos con recursos naturales, mientras que otro grupo quedará al margen de las inversiones directas y dependerá del eventual efecto derrame.

Según datos del Ministerio de Economía incluidos en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, —que contabilizan 12 proyectos aprobados y 21 en análisis—, el ranking RIGI es encabezado por San Juan, con una proyección de 56.989 empleos directos e indirectos y US$25.085 millones en inversiones a partir de los proyectos Vicuña, El Pachón, Los Azules, Gualcamayo y Veladero. En segundo lugar se ubica Catamarca, que sumaría unos 18.127 puestos de trabajo y US$9854 millones en inversiones por iniciativas como Agua Rica, Salterra Lithium, Sal de Oro II, Sal de Vida, Hombre Muerto Oeste, Fénix y Diablillos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, las iniciativas aprobadas y en vías de aprobación podrían generar en total unos 144.737 empleos directos e indirectos
De acuerdo con estimaciones oficiales, las iniciativas aprobadas y en vías de aprobación podrían generar en total unos 144.737 empleos directos e indirectos

Mercados: las acciones cayeron hasta 16% en abril y el dólar mostró una leve suba por primera vez en tres meses

Abril fue otro mes marcado por la guerra en Medio Oriente. Entre idas y venidas entre Washington y Teherán, los activos financieros del mundo se movieron al compás de las noticias, y particularmente las acciones argentinas acumularon una caída que alcanzó el 16% en dólares. En el mercado de cambios, el Banco Central acumuló por US$2769 millones de compras para sus reservas, mientras que el dólar subió ligeramente, luego de tres meses consecutivos a la baja.

En la última rueda de esta semana corta, la autoridad monetaria logró adquirir otros US$207 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios, el volumen más alto desde el 21 de abril pasado. En tanto, en abril acumuló compras por US$2769 y se convirtió en el segundo mayor registro histórico, solo por detrás de los US$2882 millones de marzo de 2024.

El dólar cayó este jueves a $1405, mientras que en abril operó prácticamente estable
El dólar cayó este jueves a $1405, mientras que en abril operó prácticamente estable
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