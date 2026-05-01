Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno reabre la sala de periodistas y el avanza la causa Andis

Sin liderazgos definidos ni una hoja de ruta consolidada, un sector del peronismo comenzó a ensayar su reconfiguración con la mirada puesta en 2027. Se trata de un grupo de dirigentes de distintos puntos del país que impulsa un debate interno para redefinir las bases del PJ y construir una alternativa tanto a Axel Kicillof como a Cristina Kirchner, hoy las dos principales figuras que disputan el liderazgo partidario.

El puntapié inicial será este viernes 1° de mayo, desde las 9.30, en un encuentro en Parque Norte. La convocatoria, que busca tener carácter transversal, es impulsada por el apoderado nacional del PJ y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, junto a los legisladores nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), además de intendentes de distintos puntos del país como Federico Achával, de Pilar.

Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Ricardo Quintela y Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes peronistas