Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno reabre la sala de periodistas y el avanza la causa Andis
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Dirigentes del PJ buscan construir una alternativa a Kicillof y al kirchnerismo para 2027
Sin liderazgos definidos ni una hoja de ruta consolidada, un sector del peronismo comenzó a ensayar su reconfiguración con la mirada puesta en 2027. Se trata de un grupo de dirigentes de distintos puntos del país que impulsa un debate interno para redefinir las bases del PJ y construir una alternativa tanto a Axel Kicillof como a Cristina Kirchner, hoy las dos principales figuras que disputan el liderazgo partidario.
El puntapié inicial será este viernes 1° de mayo, desde las 9.30, en un encuentro en Parque Norte. La convocatoria, que busca tener carácter transversal, es impulsada por el apoderado nacional del PJ y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, junto a los legisladores nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), además de intendentes de distintos puntos del país como Federico Achával, de Pilar.
Los organizadores hablan de un “encuentro transversal para pensar al peronismo”. No habrá gobernadores, pero sí intendentes y funcionarios de distintos niveles de gestión. Tampoco estarán figuras centrales del espacio: no fueron invitados Axel Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro), Sergio Massa (Frente Renovador), Juan Grabois (Frente Patria Grande) ni Máximo Kirchner (La Cámpora). “Todos ellos tienen sus propias agrupaciones dentro del PJ. Eso ya es una definición y para nosotros es un limitante. Muchos compañeros no quieren encasillarse”, explican en el entorno de un organizador, donde insisten en la necesidad de “mirar hacia adelante”.
Sí participarán, en cambio, referentes sindicales −entre ellos integrantes del triunvirato de la CGT como Jorge Sola y Cristian Jerónimo−, en un intento por sumar volumen político y anclaje territorial. También dirá presente una treintena de intendentes cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora, a quien, según aseguran los organizadores, le avisaron de la convocatoria.
Luis Caputo y la reina Máxima, juntos en el Foro Llao Llao
“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, escribió el ministro de Economía en X. Ambos coincidieron en la 11° edición del Foro Llao Llao, que se celebra en Bariloche, Río Negro.
Marco Rubio le bajó el tono a la filtración sobre el posible giro de EE.UU. por Malvinas: “Es tan solo un mail”
Luego del revuelo que se generó la semana pasada tras una filtración en el Pentágono que, según publicó la agencia Reuters, contemplaba la suspensión del apoyo de Donald Trump al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas, el secretario de Estado, Marco Rubio, le restó importancia al asunto al calificarlo de “tan solo un correo electrónico” y minimizó las probabilidades de que el gobierno norteamericano respalde las reivindicaciones argentinas.
“Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas”, señaló el jefe de la diplomacia norteamericana al diario The Telegraph, antes de la visita del rey Carlos III a Estados Unidos esta semana.
El mensaje —que habría sido redactado por un funcionario de rango inferior, según el medio británico— sugería distintas opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no apoyaron las operaciones militares en la guerra contra Irán. Entre ellas, señalaba, se contemplaba la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas, lo que generó amplias repercusiones en Buenos Aires y en Londres.
Una fuente estadounidense había señalado a la agencia británica Reuters que estas opciones de “castigo”, que también incluirían la expulsión de España de la OTAN, se detallaron en una nota en la que se expresaba la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés) para la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.
La Justicia ordenó peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en la causa por supuestas coimas en la Andis
La Justicia ordenó la realización de peritajes en los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en los que una voz, que sería la del exfuncionario, hablaba de un sistema de coimas dentro de la agencia.
Según pudo saber LA NACION, el peritaje fue encargado a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina con el objetivo de corroborar “la veracidad de los audios”.
Este martes, Spagnuolo evitó declarar durante la ampliación de su indagatoria en la causa. Allegados al exfuncionario indicaron que “no declarará hasta que no se realice la pericia”, de los audios.
La postura del extitular de Andis y de otros implicados que pidieron la nulidad de la causa es que la presunta falsedad de aquellas grabaciones podría comprometer a la causa por entero.
El Gobierno reabre la sala de periodistas en la Casa Rosada y se espera una conferencia de Manuel Adorni
Luego de una semana, el gobierno de Javier Milei decidió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, inédita desde el regreso de la democracia, recogió duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.
En el anochecer del jueves, altas fuentes del Gobierno confirmaron a LA NACION que el próximo lunes los periodistas podrán reingresar a Balcarce 50. De hecho, varios medios comenzaron a recibir mails individuales con la confirmación de la autorización oficial.
A la par de la reapertura de la Casa Rosada, el Gobierno prepara una conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que se concretaría el mismo lunes, a partir de las 11.
El jueves pasado, y sin aviso previo, el Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas. Adujo, en un primer momento, la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal llevada a cabo por la Casa Militar, que depende de Karina Milei, contra dos periodistas del canal TN por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.
Cuáles son las provincias a las que las grandes inversiones les dan la espalda
Con un mapa laboral ya alterado —por caso, durante la gestión de Javier Milei, solo Neuquén y Río Negro lograron generar empleo mientras el resto de las provincias registró caídas—, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se suma como un nuevo factor de reconfiguración territorial. El esquema tiende a reforzar ese patrón: beneficiará a distritos con recursos naturales, mientras que otro grupo quedará al margen de las inversiones directas y dependerá del eventual efecto derrame.
Según datos del Ministerio de Economía incluidos en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, —que contabilizan 12 proyectos aprobados y 21 en análisis—, el ranking RIGI es encabezado por San Juan, con una proyección de 56.989 empleos directos e indirectos y US$25.085 millones en inversiones a partir de los proyectos Vicuña, El Pachón, Los Azules, Gualcamayo y Veladero. En segundo lugar se ubica Catamarca, que sumaría unos 18.127 puestos de trabajo y US$9854 millones en inversiones por iniciativas como Agua Rica, Salterra Lithium, Sal de Oro II, Sal de Vida, Hombre Muerto Oeste, Fénix y Diablillos.
El tercero corresponde a Neuquén, con 14.468 empleos proyectados y US$12.498 millones en inversiones. Río Negro, en tanto, recibiría un monto superior —alrededor de US$18.944 millones— pero generaría menos empleo: unos 6478 puestos. Más atrás aparecen Salta (12.114 empleos y US$8519 millones), Santa Fe (10.178 empleos y US$327 millones), La Pampa (7799 empleos y US$672 millones), Mendoza (6684 empleos y US$841 millones), Buenos Aires (5252 empleos y US$831 millones), Jujuy (4667 empleos y US$2392 millones), Entre Ríos (1025 empleos y US$116 millones), Chaco (478 empleos y US$50 millones) y Santiago del Estero (478 empleos y US$50 millones).
Sin inversiones —y, por lo tanto, sin previsión de creación de empleo a través del RIGI— figuran la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Mercados: las acciones cayeron hasta 16% en abril y el dólar mostró una leve suba por primera vez en tres meses
Abril fue otro mes marcado por la guerra en Medio Oriente. Entre idas y venidas entre Washington y Teherán, los activos financieros del mundo se movieron al compás de las noticias, y particularmente las acciones argentinas acumularon una caída que alcanzó el 16% en dólares. En el mercado de cambios, el Banco Central acumuló por US$2769 millones de compras para sus reservas, mientras que el dólar subió ligeramente, luego de tres meses consecutivos a la baja.
En la última rueda de esta semana corta, la autoridad monetaria logró adquirir otros US$207 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios, el volumen más alto desde el 21 de abril pasado. En tanto, en abril acumuló compras por US$2769 y se convirtió en el segundo mayor registro histórico, solo por detrás de los US$2882 millones de marzo de 2024.
“El ritmo de compras viene siendo consistente con el objetivo de acumulación, y eso es clave para sostener la credibilidad del programa. Además, el esquema financiero no depende únicamente del FMI: también incorpora financiamiento con garantía de organismos multilaterales, lo que le da mayor robustez al plan", consideró Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital. En lo que va del año, el Central acumula un verde de US$7151 millones, cuando el Gobierno se propuso una meta de al menos US$10.000 millones para 2026.
En ese contexto, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1391,12, una caída diaria de apenas $0,30 (-0,02%). Al ver el recorrido que tuvo esta cotización de punta a punta en el mes, acumuló una suba de $10 (+0,7%). A pesar de que este mes se aceleraron las liquidaciones del agro, fue el primer mes del año donde las cotizaciones oficiales cerraron al alza.
En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantuvo estable a $1415 durante la rueda. En este caso, con diferentes subas y bajas a lo largo de abril, mostró un avance total de $5 (+0,3%). En tanto, el precio promedio en el resto de los bancos fue de $1415,79, de acuerdo con el relevamiento que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).
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