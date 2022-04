Jony Viale: “El país, para ellos, se arregla con polenta y circo”

Para comenzar una nueva edición de +Realidad en LN+, Jonatan Viale quiso repasar “el decálogo de gansadas” de funcionarios y dirigentes oficialistas luego de que Oscar Parrilli dijera que con Néstor y Cristina Kirchner “hubo más nacimientos porque había más esperanza”. Con eso como disparador, el periodista enumeró declaraciones de Alberto Fernández y su “los brasileños vienen de la selva” o que “los dibujos animados son una forma de control social” así como la famosa frase de Victoria Tolosa Paz en campaña: “Con el peronismo siempre se gar...”.

Así, enumeró otras tantas y pasó por furcios hasta incluso duros mensajes. “Esta última del senador Parrilli yo creo que supera todo”, indicó. “Estimado señor Parrilli, le faltó un dato: el 2020″, sentenció. “¿Cuál es la burrada de Parrilli? Hacer un recorte forzado para comparar al kirchnerismo con el macrismo. Lo que tenés que hacer, Parrilli, es fijarte qué está pasando con la tasa de natalidad en los últimos 40 años y te vas a dar cuenta que baja siempre”, señaló previo a leer unos datos estadísticos.

“Y te quiero contar algo, Parrilli, es un fenómeno mundial. Está pasando en todo el mundo, hasta en China. Yo entiendo que siempre están buscando hablar de Macri pero no puede ser tan burro, primitivo y elemental”, arremetió Viale. Para continuar, mostró otros datos que reflejan el porcentaje de chicos que terminan sus estudios, evidenciando un nivel muy bajo a nivel nacional. “¿No te das cuenta que estamos formando más piqueteros y menos trabajadores?”, advirtió alarmado.

Oscar Parrilli y su insólita comparación Senado de la Nación Argentina

“Te vuelvo a preguntar, Parrilli ¿Vos creés que los pibes tienen esperanza en la Argentina de hoy? La verdad, no estaría viendo mucha esperanza en los jóvenes”, remarcó. Luego, fue a un caso concreto para apoyarse en su análisis: un joven en Argentina que gana $70.000 por mes tiene que trabajar 200 meses para comprarse un monoambiente de U$S 70.000 en Caballito. “O sea, tiene que trabajar 16 años sin gastar un solo peso en nada para comprarse un departamento”, explicó.

Así, ejemplificó también con un auto 0km (2 años y cuatro meses sin gastos extra) y un IPhone (169 días). “Conclusión ¿Qué le pasa al joven argentino? Estudia mal, no consigue trabajo, vive rodeado de piquetes, tiene miedo por la inseguridad, no le alcanza la plata, no se puede comprar el monoambiente, ni el auto, ni el celular ¿Cuál es la esperanza de vivir en Argentina hoy? Parrilli, mirá los datos de migraciones: ‘al menos 100 argentinos por día se van del país’”, continuó.

Para cerrar, volvió a apuntar contra el senador y otras de sus polémicas declaraciones tiempo atrás. “Alguna vez, Parrilli dijo que a Lázaro Báez lo condenaron por ‘morocho’. No, amigo. A Lázaro no lo condenaron por morocho, lo condenaron por chorro. Boudou es un rubio de ojos celestes y es un tremendo delincuente. Así que no tiene nada que ver el color de piel. Ueno, en línea con el catálogo de sandeces, Parrilli acaba de pedir la vuelta de Fútbol Para Todos. 17 millones de pobres, 6% de inflación mensual, jubilados que ganan US$ 160... pero la prioridad es el Fútbol Para todos. No hay caso, el país, para ellos, se arregla con polenta y circo”, concluyó.