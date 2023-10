Jony Viale: "I love terrorismo"

escuchar

Queda confirmado que tanto el kirchnerismo como el progresismo, como la izquierda argentina siempre, pero siempre, se ponen del lado del terrorismo.

Reivindican a los Montoneros, las FARC, ETA, Sendero Luminoso, Tupamaros, Hamas, Hezbollah, el grupo RAM. Siempre justifican y reivindican la violencia como forma de acción política.

¿Cuál es la excusa? ‘Ah, pero los oprimidos’; ‘Ah, pero los pobres’; ‘Ah, pero la derecha’. Siempre encuentran una excusa para justificar la sangre derramada.

Hamas asesinó 900 israelíes porque el Primer Ministro de Israel los provocó. Violaron y asesinaron a Israel porque usaba la pollerita demasiado corta. Secuestraron y mataron mujeres y nenes porque el Primer Ministro provocó a los palestinos.

Esto apoya el kirchnerismo y la izquierda troskista. La matriz que se repite es el kirchnerismo y el progresismo siempre del lado de los violentos y de los delincuentes.

Vale matar, vale secuestrar, vale amenazar, vale todo con tal de eliminar al enemigo.

Vos fijate la ambigüedad del tuit de Cristina Kirchner: “No aceptamos y condenamos como siempre lo hemos hecho todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países”.

Dos cosas: 1. No habla de terrorismo; 2. No habla del grupo Hamas. En ningún momento condena al terrorismo islamista. ¿Por qué no? Porque el kirchnerismo siempre tuvo una alianza táctica y comercial.

El kirchnerismo siempre, pero siempre jugó geopolíticamente de ese lado.

Jonatan Viale cuestionó a los representantes del kirchnerismo y la izquierda argentina por defender el accionar terrorista de Hamas contra Israel; en la foto, Vanina Biasi, del Frente de Izquierda

Dejame conectar esta bestialidad con lo que vimos anoche en el debate de candidatos. Pregunta: ¿Por qué siempre el kirchnerismo está del lado de la violencia, de la trampa, de la ilegalidad, de la delincuencia, de la corrupción?

Patricia Bullrich le hizo una pregunta concreta a (Sergio) Massa que no pudo o no quiso, o no supo responder. Le preguntó sobre tres delitos: 1. Los bolsos de López; 2. Los hoteles de Cristina; 3. El yate de (Martín) Insaurralde.

Jonatan Viale se refirió en su columna a una pregunta que le hizo Patricia Bullrich a Sergio Massa (Fuente: Captura de video/LN+)

¿Qué respondió? Que Bullrich era muy vulgar. Yo prefiero toda la vida a un vulgar antes que a un chorro. La vulgaridad se corrige. La corrupción, no.

En el ‘83 fue: “Dictadura nunca más”. Hoy debería ser: “Corrupción nunca más”.

La única y verdadera grieta hoy: democracia o tiranía. Mejor dicho: democracia o autocracia.