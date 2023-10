escuchar

El experto en comunicación no verbal Hugo Lescano analizó la gesticulación de Javier Milei y Fátima Flores durante su paso por La noche de Mirtha (eltrece) y lanzó una fuerte conclusión acerca del vínculo amoroso de ambos. En el marco del regreso de Mirtha Legrand a la pantalla chica -y luego de la repercusión que generó el encuentro televisivo- el especialista barajó la posibilidad de que la imitadora y el candidato a presidente por La Libertad Avanza no sean verdaderamente pareja.

El sábado pasado “La Chiqui” retornó a eltrece luego de la serie de dudas acerca de su vuelta y tras los rumores de un posible traslado hacia otra señal. Lo cierto es que en su primer programa, la conductora invitó a la flamante pareja para presentarlos como tal en público, al igual que debatieron sobre cuestiones políticas de cara a los comicios del 22 de octubre. No obstante, en un análisis posterior que realizó Lescano en Mañanísima (Magazine), fue contundente con su parecer y puso en cuestión la veracidad de la unión de ambos.

“Te voy a tirar una bomba. Milei y Fátima, y lo digo no porque me parece, sino con la base científica del lenguaje corporal, no son pareja”, expresó Lescano y añadió: “¿Qué es lo que pasa con ellos? El comportamiento corporal de Fátima y de Milei, es un comportamiento de actuación y no tienen empatía afectiva”.

Tras el asombro de Carmen Barbieri, Lescano explicó sus razones desde la mirada profesional. Luego de pronunciarse, analizó una serie de imágenes de los dos durante la noche junto a Mirtha. Allí, el experto destacó ciertos puntos que en su conjunto terminaron por justificar su teoría.

“¿Vos decís que actuaron todo el tiempo?”, consultó Barbieri a la vez que Lescano contestó: “Para que no queden dudas, se los voy a decir con todas las letras. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira. No hay nada de ello. Me hago cargo yo”. En su primer análisis sobre una captura de los dos en el estudio de televisión, en el que la humorista se acercó y le dio un beso al candidato a presidente, Lescano detalló: “Vean la mano de Fátima y no solamente ahí, porque esto es una foto, pero si ustedes ven el video, van a ver que Fátima no lo toca a Milei y hace un gesto totalmente inconsciente de separación”.

El experto en lenguaje no verbal señaló que, cuando la pareja arranca, el hombre la agarra de la cintura Gerardo Viercovich

A modo de graficar su postura, invitó a Barbieri a recrear la escena y él enseñó la manera frecuente en la que dos novios se tomarían en señal de atracción. “La de ella es una mano de stop. Como: ‘Está bien que tenemos que disimular, pero tampoco te pases’. Y eso es inconsciente. Lo hace sin querer”, indicó el experto en lenguaje no verbal.

En tanto, sobre el candidato de La Libertad Avanza remarcó: “En una pareja donde tienen onda, y más en un romance que recién comienza, la mano estaría sobre la cadera. Así la abrazo a mi tía Pocha. Él tiene una mano de ‘cuidado’”. “Él en las manos tiene un dispositivo. Si es tu novia, guardás las cosas en el bolsillo y tocás todo lo que podés”, agregó Lescano y sentenció al cierre: “Nos están metiendo el perro, no son pareja”.