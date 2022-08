Jony Viale: “Los Intocables”

Buenas noches, bienvenidos.

Los Intocables, gran película de una gran novela; Eliot Ness, agente federal, persiguiendo a Al Capone, capo de la mafia de Chicago; ¿cuál era el gran negocio? El contrabando de alcohol. ¿Por qué? Porque en Chicago regía la ley seca; la gran pregunta de la novela es: ¿quiénes son los Intocables?

¿La policía? ¿Los federales? ¿La justicia? ¿O la mafia?

Bueno... acá tenemos la misma pregunta: ¿quiénes son los Intocables en Argentina?

Intocable debería ser el fiscal Luciani, intocable debió haber sido el fiscal Nisman; intocable debería ser los tres jueces del tribunal que va a juzgar a Cristina; pero... ¿quiénes son los verdaderos Intocables?

Cristina y su banda.

¿Qué pasó cuando el juez Martinez de Giorgi le ordenó a Hebe de Bonafini su declaración indagatoria en la causa “sueños compartidos”?

Se escapó, porque se considera intocable.

La señora de Bonafini se escapó de la policía en una camioneta; en una combie policía que la había ido a buscar porque faltó dos veces a la declaración indagatoria en una causa donde su fundación “madres de plaza de mayo” robó $ 206 millones.

Imaginate si vos te robás $1 millón de pesos, ¿qué te hace la AFIP?

¿Qué te hace la justicia?

¿Qué te hace la policía?

Te meten en cana de una patada en el medio del tujez.

¿Qué dijo Bonafini? “Que Martínez Giorgi se meta la causa en el or...”.

¿Qué dice ahora la misma Bonafini?

“Tenemos todo un mes de batalla”.

“Lo que quiero es que Cristina se salve de la cárcel”.

Acá aparece la noción de la mujer intocable; si la tocan a Cristina...

se arma quilombo;

se pudre todo;

pueblada;

correrá sangre

guerra civil

puede haber muertos

Todo esto se dijo en las últimas horas; la idea de que Cristina y su gente forman parte de una casta superior, intocable y noble.

Una especie de linaje real que le entrega fueros; no puede ser acusada; no puede ser procesada; no puede ser condenada; no puede ser detenida; siempre recuerden el concepto que tiene Zannini sobre el kirchnerismo; “soy una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad”.

Esto es exactamente lo que piensan Cristina, Hebe, Grabois, Zannini y su banda.

Cristina es intocable;

Cristina es la jefa de una vanguardia iluminada;

como Montoneros;

Cristina es la jefa espiritual de una revolución.

Por lo tanto, tiene un derecho casi divino a no ser tocada ni investigada ni procesada ni mucho menos condenada ni mucho menos detenida.

Cristina Kirchner se retira de su casa en la calle Juncal

A esto sumale que el kirchnerismo se siente cómodo en el conflicto.

¿Qué dice el ministro de obras públicas Gabriel Katopodis? “Tenemos que frenar el atropello a Cristina. Vamos a ganar la calle”.

¿Qué le pasa Katopodis?

¿Qué tomaron? ¿Grapa?

¿De dónde sale este nivel de violencia, de provocación, de arrebato, de incitación?

Usted Katopodis tiene que ponerse a gobernar; construya puentes; construya escuelas; gestione; no tiene que ganar ninguna calle, la calle está para que la gente circule y vaya a trabajar y lleve a los pibes a la escuela.

La calle no está para ser ganada, para ser copada, para ser llenada.

Si quien hacer marchas, o tirar cohetes, o gritar, o llorar, o desplegar banderas... contraten el Luna Park, hagan un acto y sáquense las ganas; pero dejen de joder al pueblo trabajador y a la clase media.

¿Qué culpa tiene la gente que quiere circular o trabajar de que ustedes creen que están haciendo una revolución en 4 manzanas de Recoleta?

Pero viste que el kirchnerismo disfruta el quilombo, el conflicto, la guerra, el caso...