El emotivo mensaje de Jony Viale en el día en que Mauro hubiese cumplido 75 años: “No sabés cuánto te necesito”

Este domingo 28 de agosto, Mauro Viale hubiese celebrado su cumpleaños número 75. Seguramente, lo hubiese hecho trabajando, como tanto le apasionaba, y con un festejo rodeado de sus familiares y amigos. Pero el conductor murió el 11 de abril de 2021, tras contraer coronavirus. Con gran dolor por su pérdida y con su recuerdo siempre vigente, sus hijos Jonatan e Ivanna le dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales.

“Feliz cumple. Tus nietos preguntan siempre por vos. Te aman y te admiran. No sabes cuánto te necesito”, escribió el conductor de +Realidad (LN+) en su cuenta de Instagram. Jony ilustró sus palabras con una fotografía de Mauro en un estudio de televisión, vestido de traje y con lentes de sol, con uno de sus nietos en brazos.

El mensaje de Jony Viale para recordar a Mauro en el día en que hubiese cumplido 75 años Instagram: @vialejonatan

Por su parte, Ivanna Viale, hermana de Jony, también recordó a su padre en este día tan emotivo. La periodista, que reemplazó al conductor en El Gíglico, su programa radial de los domingos, publicó una foto en la que se puede ver a Mauro serio, con ropa formal, y escribió: “Feliz cumple pa. Te amo. 75 años”, y sumó un emoji de un corazón negro.

Ivanna Viale le dedicó un sentido mensaje a su papá en las redes Instagram: @ivannitaviale

El jueves 7 de abril de 2021, Mauro se había dado la segunda dosis de la vacuna contra el Covid. Al día siguiente trabajó normalmente en el canal América, pero se lo veía pálido y cansado. Llegó llegó a su casa y se fue a acostar: tenía más de 38° y baja saturación de oxígeno en sangre. Lo internaron y presentó una leve mejoría el sábado, pero el domingo 11 no pudo superar un paro cardíaco y murió. “Cuando me llamaron para decirme que había fallecido se me vino el mundo abajo”, confió Jony en una entrevista con Hablemos de otra cosa (LN+).

Jony Viale y Leonor Schwadron en el homenaje a Mauro Viale en América TV Gerardo Viercovich - LA NACION

En junio de este año, Leonor Schwadron, viuda de Mauro, reconoció lo difícil que les resulta a ella y a sus hijos superar esta trágica pérdida. En una sincera y muy conmovedora charla con Intrusos (América), la psicoanalista dio algunos detalles de cómo hace su familia para sobrellevar el duelo.

Allí, Leonor reveló que Jony comenzó terapia para poder manejar la pérdida y que gracias a eso “puede trabajar muy bien”. En tanto, contó que su hija, Ivanna, puso sus energías en continuar el legado de su padre en la radio, y cabe destacar que recientemente también lanzó un podcast llamado Mauro Viale, La Pura Verdad donde lo recuerda. “Ivanna tiene el mismo estilo para preguntar, para investigar, para hacer sus entrevistas. Indudablemente si ven su Facebook podrán ver la ultra sensibilidad que tiene con respecto al tema”, comentó su madre.

Este es el segundo aniversario del nacimiento de Mauro Viale sin su presencia física, pero sus hijos eligen mantenerlo vivo en su memoria, en sus mensajes y recuerdos. “El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores”, asumió Jony el 11 de abril pasado, cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte del periodista, productor y conductor.