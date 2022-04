Jony Viale: “Para el kirchnerismo, todo opositor o disidente no es el pueblo”

¿Quién era la mujer más soberbia del mundo? Se llamaba Aracné. Tenía una enorme habilidad para bordar y tejer.

Pero era muy engreída, muy altanera; muy cancherita. Tanto que desafió a la diosa “atenea” a ver quién tejía mejor; ¿qué hizo Aracné? De arrogante que era, bordó un tapiz con los dioses griegos. Cometiendo infidelidades.

Atenea le dijo de todo: “Irrespetuosa”; “atrevida”; ”mal educada”; “vulgar”; ordinaria”. La joven tomó consciencia del daño que había hecho y decidió ahorcarse con la tela.

Pero Atenea, a último momento se compadeció de ella y convirtió la tela en una telaraña y a la propia Aracné en una araña. No es una frase hecha: la soberbia es muy mala consejera; la soberbia mata. Definición de soberbia: sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo.

¿Qué hace un sector del campo? Marcha y pide soluciones. ¿Qué hace el Gobierno?

Les dice:

1. Agro-garcas;

2. Golpistas;

3. Gorilas;

4. Avaros;

5. Canallas;

Luis D’Elía: “Que Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo marchando en CABA con los agrogarcas, después no reclame por las marchas que hacen los demás sectores”.

Eduardo Valdés: “No hay docentes. Ni mujeres. Ni laburantes. Ni pibes de murga. Ni artistas. Ni científicos. Ni enfermeros. Ni lesbianas, gays o trans. Ni representantes originarios. Ni cocineras. No hay pueblo. Por eso no hay represión. A confesión de partes, relevo de pruebas”.

Primero: qué ensalada conceptual;

Segundo: para el diputado Valdés, los productores del campo no son laburantes;

Tercero: recién me entero que ser gay o lesbiana o artista te convierte en pueblo;

Acá tenés el problema de fondo: para el kirchnerismo todo aquel opositor o disidente no es pueblo. ¿Qué dijo Santiago Cafiero en octubre de 2020? “Los argentinos que se manifestaron ayer no son ‘la gente’, no son ‘el pueblo’”.

¿Qué dijo Alberto Fernández un mes antes? “El día que termine la pandemia habrá un banderazo de los argentinos de bien”.

Acá pasa lo mismo. Los que marcharon el sábado no son argentinos de bien. No son el pueblo, no son la gente, no son laburantes. Todo aquel que se queja, que reclama, que protesta, que disiente, entra en la categoría de anti-pueblo.

Para el populismo hay solo dos categorías posibles: ¿quiénes entran en la categoría anti-pueblo?

-El campo

-El periodismo;

-Empresas privadas;

-La clase media profesional;

-Estados Unidos;

-FMI;

-Justicia;

Vos fijate la tapa de Página/12 del sábado: “A punta de tractor”. Para ellos un tractor es un arma; ¿qué es un tractor? Una herramienta de trabajo; ¿qué simboliza el tractor? Para mí, levantarse a las 5 de la mañana para trabajar; para sembrar; para esforzarse; para empujar; para traccionar. Es más, el tractor simboliza los dólares genuinos que entran a la Argentina. Sin embargo, para el kirchnerismo el tractor es alguien apuntándote con un arma; es la dictadura; es la oscuridad; es la oligarquía.

¿Cuál es la confusión conceptual e ideológica? Siguen viendo al campo como aquel sujeto político de comienzos del siglo 20. La Patagonia rebelde...

Para Cristina esto es el campo: cinco terratenientes malvados que se juntan para fusilar anarquistas y para explotar peones rurales.

Pues bien, les comunico que la familia Báez compró 470.000 hectáreas y llegó a ser la tercera con más tierras en todo el país. No sé, piénsenlo.

Tuit de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago: “Si sos un Santiago que corta una ruta, te desaparecen y matan. Si lo hacés con un tractor, te dan la llave de CABA y cargos en el PRO. Las dos varas”.

Primero: seguimos con el mito de que Santiago Maldonado fue desaparecido y asesinado cuando 55 peritos coincidieron en que el cuerpo no fue arrastrado, ni manipulado. Se ahogó y siempre estuvo en el río.

Segundo: la exclusividad de la protesta. Para el kirchnerismo los únicos que pueden protestar en la calle son ellos. Moyano, puede; La Cámpora, puede; el Polo Obrero, puede; el campo, no; la clase media, no; la oposición, no. ¿Cómo se llama eso? El monopolio de la calle: ellos se auto-perciben dueños de la Plaza de Mayo, de la 9 de Julio, de la calle y del espacio público. Y cada vez que un sector opositor sale a la calle, ellos entran en crisis. No lo soportan. Vos fijate: ¿con quién estuvo el Presidente mientras se daba el tractorazo? Con Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. ¿Qué hizo el Evita? Un afiche que dice: “Gracias Presidente por el bono a los trabajadores de la economía popular”.

Te das cuenta que tenemos dos países; hay un país que produce; que trabaja; que se esfuerza; que genera dólares; y que paga impuestos. Y hay otro país que hace piquetes y que recibe bonos y planes sociales. ¿Cuál es el problema? El país que produce son 5 o 6 millones de personas. El país que recibe planes o subsidios son más de 20 millones de personas:

1 persona mantiene a 4;

2 personas mantienen a 8;

5 personas mantienen a 20;

Te das cuenta de que es una ecuación insostenible, inviable. Pregunta: ¿y ella qué opina de todo esto?; ¿qué dijo la señora vicepresidenta? La culpa de todo la tiene Héctor Magnetto.

La masa ignorante que hace lo que el diabólico Magnetto le dice. La sociedad boba que no piensa; que no razona; que repite lo que le dictan. Es la misma Cristina antigua, arcaica, de hace 10 años.

Cristina sigue diciendo las mismas cosas aburridas de hace 8 años; Cristina sigue obsesionada con Magnetto mientras el país está más pobre, más indigente, más precario y más endeudado.

Mirá la agenda de Cristina

- 8 am: leer la tapa de Clarín:

- 9 am: leer la tapa de La Nación;

- 10 am: revisar el pasado de Rosatti;

- 11 am: tuitear algo contra Macri;

- 12 pm: mirar TN y LN+

- 3 pm: pegarle a Alberto

- 5 pm: pegarle al FMI

- 7 pm: Consejo de la Magistratura

¿Te parece una agenda cercana a los problemas de la gente? 17 millones de pobres; 4 millones de indigentes; 7% de inflación; el dólar subiendo; tractorazo del campo; narcotráfico en Rosario; inseguridad en el conurbano.

Pero ella se ocupa de Magnetto, de Rosatti y de Macri. La soberbia es muy mala consejera, pero mucho peor es el extravío de la realidad.