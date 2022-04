Jony Viale: “A Cristina lo único que le importa es salvarse de las causas de corrupción”

El apodo se lo puso Patricia Bullrich hace un tiempo pero esta noche cobra más actualidad que nunca. Nuevamente queda demostrado que es una estratega del mal. No le importa hacer trampa, no le importa mentir, no le importa violar la ley, no le importa violar la Constitución Nacional, no le importa llevarse todo por delante. Lo único que le importa es salvarse de las causas de corrupción. Volvió solamente para eso.

¿Cuál es la nueva trampa? Apoderarse del Consejo de la Magistratura ¿Cómo lo hace? Con una jugada burda, con una truchada: divide el bloque oficialista del Frente de Todos para ser mayoría y segunda minoría al mismo tiempo. Inédito. Bloque “Frente Nacional y Popular”, todos kirchneristas; son mayoría con 21 senadores. Bloque “Unidad Ciudadana”, todos kirchneristas también; son segunda minoría con 14 senadores ¿Y entonces? Los kirchneristas ganan un asiento más en el Consejo de la Magistratura.

Una jugada ilegal, vulgar, ordinaria, chabacana ¿Qué muestra esto? Están desesperados, están desbordados, dejan los dedos marcados ¿Por qué lo hacen? Te lo cuento fácil. El Consejo de la Magistratura es igual al control de los jueces; el control de los jueces es igual a frenar las causas de corrupción que le preocupan a Cristina; frenar las causas de corrupción es igual a impunidad ¿Qué quiere Cristina? Impunidad.

Si el juez Bonadío investiga, lo tachamos; si el fiscal Nisman investiga, lo tachamos; si el fiscal Campagnoli investiga, lo tachamos; si el fiscal Stornelli investiga, lo tachamos; si el fiscal Taiano investiga, lo tachamos ¿Cómo hacemos? Con el Consejo de la Magistratura. Acordate una frase muy gráfica del ministro del Interior, Wado De Pedro, en marzo del año pasado: “O los jueces se transforman, o se van”. Si fuera por Cristina, en Argentina automáticamente se suprime la división de poderes.

Esto quiere Cristina, una Corte Suprema con militantes kirchneristas ¿Qué quiere Cristina? Erradicar la división de poderes ¿Qué es la división de poderes? Tres poderes que se controlan entre sí; tres estamentos que hacen contra balance de poder entre sí. El poder Ejecutivo gobierna, el poder Legislativo hace las leyes y el poder Judicial hace justicia ¿Por qué el poder Judicial no es sometido al voto popular? Porque debe controlar a los otros dos, porque no debe estar contaminado por los ciclos políticos, porque debe estar compuesto por gente que no venga de los partidos políticos ¿Cuál es el problema? Cristina piensa la vida en clave militante. Para Cristina, hay:

Sindicalistas militantes.

Docentes militantes.

Relatores militantes.

Periodistas militantes.

Artistas militantes.

Empresarios militantes.

Científicos militantes.

Fiscales militantes.

Jueces militantes.

Entonces, quiere llenar a la Justicia de jueces y fiscales militantes ¿Qué decía un señor que se llamaba Carlos Luis Montesquieu? “Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. ¿Qué decía Montesquieu?

Basta de reyes.

Basta de príncipes.

Basta de emperadores.

Basta de condes.

Basta de duques.

Basta de monarcas.

Basta de dictadores.

Basta de un solo tipo que acumule todo el poder. Cristina nunca lo entendió, o no lo supo entender, o no lo pudo entender, o no lo quiso entender. Cristina odia los monopolios salvo el suyo. La señora ama monopolizar el poder. Ahora, ¿Qué pasa cuando la Justicia frena los abusos de poder? Maléfica suelta a los cuervos. No pudieron tomar la Corte pero tomaron algo parecido, el Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo se apropia ilegalmente del Consejo de la Magistratura. Te lo muestro con otro ejemplo de los cuervos de Cristina presionando a la Justicia.

Escalofriante, El padrino un poroto al lado de Guillermo Moreno. Así se maneja el kirchnerismo con la Justicia. Si me investigás, te elimino; si me investigás, yo me ocupo de vos cuando quieras, donde quieras y cómo quieras. Te muestro otro ejemplo de Bonafini que un día decidió directamente no presentarse a declarar en la causa “Sueños compartidos”.

Así piensa la Justicia el kirchnerismo. Vos siempre recordá que Néstor y Cristina pusieron a Carlos Zannini como presidente de la Corte de Santa Cruz, eso ya te dice todo. Hay un tuit de un profesor de la Facultad de Derecho que es bastante claro: “Si CFK no entiende por qué la Corte es un “contrapoder”, deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional ¡Basta de sofismas!”. Claro, el problema es que ahora Alberto Fernández y Sergio Massa son cómplices de un nuevo atropello de Cristina contra la Corte y contra la Justicia.

"Si Massa quiere diferenciarse de verdad, tiene que salir a decir públicamente que condena que Cristina Kirchner no respete un fallo de la Corte" @sergiomassaok

¿Qué dijo hoy Juan Manzur, jefe de Gabinete de Alberto Fernández? “Está permitido”. Alberto Fernández avala la decisión de Cristina y Sergio Massa también avala la decisión de Cristina. No alcanza con nombrar a Roxana Reyes. Si Massa quiere diferenciarse de verdad, tiene que salir a decir públicamente que condena que Cristina Kirchner no respete un fallo de la Corte. De lo contrario, Sergio Massa es cómplice de Cristina. De lo contrario, Sergio Massa termina “arrastrado” por su jefa Cristina Kirchner. Y esto te demuestra lo más importante, son lo mismo. Nos tuvieron entretenidos con la novela durante todo el año. “Mequetrefe”, “basta de pendejadas”, “sos el 4%”, “tener la banda no es tener poder”, “oso panda”, “se va a poner feo” ¿Y al final? Cristina, Alberto y Massa son lo mismo. Nos cansamos de decirlo. En los temas importantes se unen. Hay un pacto, hay una ometrá. La boleta de 2019 es un contrato de cuidado mutuo; la boleta de 2019 les permitió llegar al poder para protegerse de la Justicia.

Ahí lo veía al señor Axel Kicillof. Fijate lo que dijo ayer Kicillof sobre Macri. Tenía razón, Macri falló con su promesa del impuesto a las Ganancias. Rigurosamente cierto. Ahora bien, te pregunto ¿Por qué no decís que Alberto nos cagó con la promesa de no tocar la Justicia? ¿No te acordás? En plena campaña fue a una radio de Córdoba y juró que nunca pero nunca iba a tocar a la Justicia. Al hijo de un juez que respeta el Estado de derecho le voy a mostrar el artículo 22 de la Constitución Nacional. Escuche, doctor Fernández: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito de sedición” ¿Sabe lo que es sedición o le hago un dibujito?